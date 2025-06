Nome conhecido da torcida do Corinthians, a lateral Tamires, de 37 anos, tem sido peça fundamental para o técnico Lucas Piccinato no Brasileirão Feminino. A veterana marcou dois gols nos últimos dois jogos, incluindo na vitória do Timão sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18).

Peça coringa no esquema tático de Piccinato, Tamires pode atuar como lateral, ala ou até mesmo como meia. No início de junho, ela ficou um período sem jogar, focada no controle de carga física.

Desde o retorno, na vitória sobre o Flamengo, pela 13ª rodada, Tamires tem contribuído tanto na fase defensiva quanto ofensiva do Corinthians, balançando as redes duas vezes nos últimos três jogos — diante do Internacional e do Cruzeiro. Em entrevista pós-jogo ao "SporTV", a lateral se declarou ao Timão.

— É claro que eu quero sempre dar o meu melhor e sempre vitória para o Corinthians. Eu até e emociono porque amo muito esse clube e quando eu beijei (o escudo) e fiz esse gesto (com as mãos), não foi isso aqui sou eu, mas aqui é Corinthians. Aqui é a Fazendinha, nossa casa — iniciou ela, que está no clube desde 2019.

— E não vai ser tão simples assim ganhar da gente por todo o trabalho que a gente vez fazendo. Como diz o Everaldo Marques, onde tem bambu, tem flecha. Então, nós fomos até o final e conseguimos essa grade vitória para a gente continuar esse trabalho, que vem em uma crescente muito grande. É muito importante a gente ter o apoio da torcida, obrigada a todos que torceram pela gente. Mais uma grande vitória coletiva hoje — completou Tamires.

Corinthians no mata-mata

As Brabas enfrentam o Bahia nas quartas de final do Brasileirão feminino. Os jogos ocorrem em agosto, com data e horário a serem definidos pela CBF.