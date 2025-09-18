A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta sexta-feira (19), às 11h (de Brasília), o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Feminina.

O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube.

Formato do torneio

A edição de 2025 da Copa do Brasil Feminina reúne 65 clubes de todas as regiões do país. A distribuição das vagas segue critérios técnicos: 16 equipes da Série A1, 16 da A2, 32 da A3 e mais um clube do Tocantins, garantindo presença de clubes das 27 federações, que conseguem a vaga por meio dos campeonatos estaduais — clubes da Série A1 e A2 têm vagas garantidas.

O torneio é disputado em oito fases, sempre em jogo único. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis. O chaveamento de cada etapa é decidido por sorteio público na CBF.

Além da conquista do troféu e das medalhas, o campeão garante vaga na Supercopa Feminina de 2026, enfrentando o vencedor do Brasileirão A1. Todas as despesas de logística (viagens, hospedagem, alimentação, arbitragem, antidoping e VAR) ficam a cargo da CBF.

A Copa do Brasil Feminina não conta com premição, e sim cota de participação. O recurso começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O campeão fatura uma quantia superior a R$ 1 milhão e o vice recebe R$ 500 mil.

Sorteio da Copa do Brasil Feminina

Data: sexta-feira (19)

Horário: 11h (horário de Brasília)

Onde assistir: canal da CBF no Youtube