Neste mês, o Sesi-SP se tornou o primeiro clube clube formador exclusivo do futebol feminino, certificação concedida pela CBF. Mas os planos com a modalidade não param por aí: a equipe se prepara para ter um time profissional em 2031.

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Em entrevista ao Lance!, Mirella Cagliari, coordenadora de futebol feminino do Sesi-SP, detalhou o planejamento.

— O objetivo do Sesi, dentro do Sesi Esporte, é oportunizar o acesso dessas meninas à prática do futebol feminino, e a partir daí que elas possam ingressar no cenário competitivo, e em uma terceira esfera que elas possam se desenvolver para o desempenho, para o alto rendimento — iniciou a gestora.

— Pensando nessas fases de desenvolvimento, o Sesi tem como objetivo, em 2031, ter sua primeira equipe adulta, a partir desse processo de formação. Então, que as meninas que estrearam, em 2025, no sub-15 do Sesi, possam, em 2031, estar compondo nossa categoria adulta, a partir de toda essa diretriz — completou Mirella.

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irela Cagliari, coordenadora de futebol feminino do Sesi-SP, durante evento. (Foto: Everton Amaro / Fiesp)

A perspectiva já motiva sonhos como o de Lorena Cavalheiro, atleta do sub-17 do Sesi-SP. A jovem se diz grata pela oportunidade e projeta se profissionalizar um dia.

— Eu estudava no Sesi, conheci porque vivia no clube, jogando bola com os meninos, aí eu conheci a treinadora do sub-15 e ela me puxou para o Sesi Futebol Feminino. Aí depois não larguei mais — diz ela.

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— Meu sonho é me tornar profissional no Sesi mesmo. Eu quero atuar desde pequenininha, meu sonho já está sendo realizado por estar em um ambiente profissional, estar aqui é muito importante não só para mim, mas para muitas meninas — finaliza a jovem.

➡️ Sesi-SP se torna o primeiro clube formador exclusivo do futebol feminino