Sesi-SP se torna o primeiro clube formador do futebol feminino

O Sesi-SP alcançou um marco inédito no futebol feminino brasileiro ao se tornar o primeiro clube a receber o Certificado de Clube Formador na modalidade. A chancela, emitida pela Confederação Brasileira de Futebol, reconhece instituições que cumprem uma série de requisitos legais e estruturais voltados à formação técnica e social de atletas.

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O evento contou com autoridades como o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e Paulo Skaf, presidente do Sesi e Senai. Mirella Cagliari, coordenadora de futebol feminino do Sesi-SP, comemorou a iniciativa.

— É uma alegria muito grande, é um sentimento de pioneirismo, de privilégio, poder estar sendo a primeira instituição a trabalhar com formação de base feminina a receber esse selo — disse a gestora, em entrevista ao Lance!.

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Previsto na Lei Pelé, o certificado tem caráter desportivo e garante ao clube o direito de pleitear indenização por formação de jogadoras, mecanismo importante para estimular investimentos na base. Na prática, o reconhecimento valida que a entidade oferece condições adequadas para o desenvolvimento de atletas, desde a iniciação até níveis mais avançados.

Em um cenário ainda marcado por desafios como baixa visibilidade, preconceito e falta de oportunidades, o investimento na formação aparece como peça-chave para o crescimento do futebol feminino. A escassez de categorias de base estruturadas historicamente impacta a renovação de talentos, já que muitas atletas iniciam a trajetória de forma tardia.

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É nesse contexto que o Sesi-SP estrutura um projeto de longo prazo alinhado à Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, em parceria com o Ministério do Esporte. A proposta busca ampliar o acesso ao esporte, promover equidade de gênero e fortalecer o desenvolvimento da modalidade no país.

O programa atende meninas de 6 a 15 anos com aulas gratuitas em 20 polos no estado de São Paulo, incluindo cidades como Campinas, Santos, Itu, Osasco e São Carlos. A iniciativa integra o Programa Atleta do Futuro, que tem como objetivo democratizar o acesso ao futebol e criar uma base sólida de formação.

Inicialmente, o projeto atende mais de 2.000 alunas e 500 atletas. As categorias sub-15 e sub-17 já estão em funcionamento, com a criação de um time sub-20 prevista para os próximos anos. A meta de longo prazo é a formação de uma equipe profissional até 2031.

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