Goleira do Palmeiras se destaca na Liga das Nações: 'Missão cumprida'
Kate Tapia atua pela seleção da Colômbia
A goleira Kate Tapia, titular na seleção da Colômbia e no Palmeiras, comemorou o desempenho da seleção na Liga das Nações. Com duas vitórias em dois jogos, a equipe lidera o torneio, que vale vaga na Copa do Mundo de 2027.
A seleção colombiana soma seis pontos na Liga das Nações e venceu, nesta data Fifa, o Peru (4 a 1) e a a Venezuela (2 a 1). Ela falou sobre o momento.
— As eliminatórias são um torneio relativamente curto, com poucos jogos, então cada rodada é muito importante porque queremos estar na Copa do Mundo. É como se a Copa do Mundo já tivesse começado, e nosso objetivo para estes primeiros jogos era exatamente este: fazer tudo para buscar as duas vitórias. Sabíamos que não seria fácil, mas conhecemos nossa qualidade e a missão foi cumprida. Estamos muito satisfeitas por este início e por arrancar bem no torneio com seis pontos de seis possíveis — comentou Tapia.
Kate Tapia é indicada a melhor goleira do mundo
Além do bom desempenho em campo, a goleira também foi indicada ao tradicional prêmio da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) pela temporada 2025, reconhecimento pelo seu papel fundamental na seleção colombiana e nas atuações clube. O resultado será divulgado em dezembro, com votação realizada por especialistas de futebol de 120 países.
— Receber essa indicação e viver situações como essa é sempre algo de muito orgulho e uma grande honra! Estar nesta lista ao lado de colegas de altíssimo nível do mundo inteiro é realmente muito especial e dá ainda mais motivação para seguir trabalhando no nível máximo e sempre buscando evoluir — completou a goleira.
