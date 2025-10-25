menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Brasil vence Inglaterra e web surta: 'Nem roubando'

Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 2 a 1

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
16:09
Bia Zaneratto - Jess Carter - Brasil - Inglaterra
imagem cameraJess Carter, à esquerda, e Bia Zaneratto, à direita, disputam bola em amistoso entre Brasil e Inglaterra (Foto: Peter Powell/AFP)
Com emoção, o Brasil venceu a Inglaterra, neste sábado (25), por 2 a 1, em amistoso realizado no Etihad Stadium, em Manchester. Bia Zaneratto e Dudinha marcaram os gols brasileiros, enquanto Stanway descontou para a Inglaterra.

➡️Com uma a menos e muita emoção, Brasil vence Inglaterra em amistoso

A vitória diante das inglesas movimentou a web. Isso porque os torcedores brasileiros ficaram revoltados com o desempenho da arbitragem no confronto — a Seleção Brasileira teve a capitã Angelina expulsa aos 20 minutos do primeiro tempo.

Veja a reação dos torcedores após a vitória do Brasil sobre a Inglaterra:

Como foi a vitória do Brasil

O Brasil iniciou o jogo em ritmo forte, tomando o controle das ações e pressionando a saída da Inglaterra. Logo no começo, Ludmila teve boa chance para abrir o placar, mas chutou fraco e facilitou a defesa da goleira.

A pressão deu resultado aos 8 minutos. Gol do Brasil! Após lançamento na entrada da área, a bola foi ajeitada de cabeça e Bia Zaneratto dominou com categoria antes de bater rasteiro no canto esquerdo: 1 a 0. Logo depois, aos 17 minutos, Zaneratto recuperou a bola no meio e serviu Dudinha, que ampliou para a Seleção.

Bia Zaneratto - Brasil - Inglaterra
Bia Zaneratto anotou o primeiro gol do Brasil, no amistoso contra a Inglaterra (Foto: Peter Powell/AFP)

Aos 20 minutos, o jogo mudou de rumo. Angelina segurou Ella Toone, que entraria livre na área, e foi expulsa por impedir uma clara chance de gol. A Inglaterra cresceu na partida e passou a rondar mais a área brasileira.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Inglaterra foi superior no segundo tempo. Aos quatro minutos, Chloe Mead foi derrubada por Bia Zaneratto na área, a arbitragem marcou pênalti, e Stanway converteu no canto, e a goleira Lorena quase alcançou.

Aos 37 do segundo tempo, a volante Stanway arriscou chute na entrada da área e a bola estourou no travessão. A Inglaterra pressionou até o fim, mas o Brasil foi eficiente e saiu com a vitória.

O próximo compromisso do Brasil será contra a Itália, na terça-feira (28), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

