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São Paulo x Corinthians: veja os gols da final do Brasileirão feminino

Tricolor Paulsita venceu o jogo da ida por 2 a 1, na Neo Química Arena

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 17:00
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BRASILEIRO FEMININO 2026, SAO PAULO X CORINTHIANS
Gabi Zanotti, jogadora do Sao Paulo, durante partida contra o Corinthians pela final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026 (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (3), no Morumbis, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito.

Mesmo podendo ser campeão com um empate, o São Paulo não se acomodou, buscou agredir o Corinthians e abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Bia Menezes. A camisa 23 do Tricolor recebeu a bola em velocidade pelo lado direito, arriscou o chute na entrada da área, aproveitando a desatenção da goleira Nicole para estufar as redes.

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Bia Menezes celebra gol do São Paulo contra o Corinthians pela final do Brasileirão feminino
Bia Menezes celebra gol do São Paulo contra o Corinthians pela final do Brasileirão feminino (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Pouco tempo depois, aos 19 minutos, o Corinthians buscou o empate no jogo. Juliete aproveitou a falha da goleira Carlinha, que se atrapalhou com a bola fora da área e entregou nos pés da camisa 22, e mandou a bola para o fundo da rede.

Informações de São Paulo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de volta)

📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV

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SÃO PAULO⚫⚪🔴
Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Duda Serrana e Karla Alves; Isa Guimarães, Crivelari e Aline Milene. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS⚫⚪
Nicole Ramos; Gi Fernandes, Duda Mineira (ou Agustina), Thaís Ferreira e Thaís Regina; Tamires, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque; Belén Aquino e Jaqueline. Técnica: Emily Lima.

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