São Paulo x Corinthians: veja os gols da final do Brasileirão feminino
Tricolor Paulsita venceu o jogo da ida por 2 a 1, na Neo Química Arena
São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (3), no Morumbis, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito.
Mesmo podendo ser campeão com um empate, o São Paulo não se acomodou, buscou agredir o Corinthians e abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Bia Menezes. A camisa 23 do Tricolor recebeu a bola em velocidade pelo lado direito, arriscou o chute na entrada da área, aproveitando a desatenção da goleira Nicole para estufar as redes.
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Pouco tempo depois, aos 19 minutos, o Corinthians buscou o empate no jogo. Juliete aproveitou a falha da goleira Carlinha, que se atrapalhou com a bola fora da área e entregou nos pés da camisa 22, e mandou a bola para o fundo da rede.
Informações de São Paulo x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de volta)
📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV
SÃO PAULO⚫⚪🔴
Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Duda Serrana e Karla Alves; Isa Guimarães, Crivelari e Aline Milene. Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS⚫⚪
Nicole Ramos; Gi Fernandes, Duda Mineira (ou Agustina), Thaís Ferreira e Thaís Regina; Tamires, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque; Belén Aquino e Jaqueline. Técnica: Emily Lima.
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