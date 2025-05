Ficha do jogo SPF REA 12ª RODADA Brasileirão feminino Data e Hora Quarta, 21 de maio, às 16h (horário de Brasília) Local Estádio Cotia, em São Paulo (SP) Árbitro Vanessa de Souza Guijansque (ES) Assistentes Veridiana Contiliani Bisco (SP) Onde assistir TV Brasil

O São Paulo enfrenta o Real Brasília nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola em Cotia, casa do Tricolor, e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

As Soberanas ocupam a terceira colocação da tabela, com 21 pontos em onze partidas. A campanha é de seis vitórias, três empates e duas derrotas, com aproveitamento na casa dos 63%.

O treinador Thiago Viana deve manter a base do time que venceu o Bahia por 2 a 1 na última rodada, com os destaques Camilinha, Dudinha e Crivelari. No gol, Carlinha deve manter a titularidade, apesar da forte concorrência com Anna Bia.

O Real Brasília, por outro lado, está na 13ª colocação com nove pontos. A campanha é duas vitórias, três empates e seis derrotas na competição, com empate por 1 a 1 com o América-MG na última rodada. O aproveitamento é de 27%.

O clube do Distrito Federal está a três pontos da zona de rebaixamento, ocupada por Juventude, com seis pontos, e Sport, o lanterna da competição, com dois. Caso o São Paulo vença, pode chegar à vice-liderança.

SÃO PAULO X REAL BRASÍLIA

12ª RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: quarta (21), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cotia, em São Paulo

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Day Silva e Bia Menezes; Robinha, Aline e Camilinha; Dudinha, Crivelari e Isa.

REAL BRASÍLIA: Tainá; Pity, Edna, Hillary, Petra, Renata Rosa; Maiara, Baião; Catalina Primo, Kim e Dani Silva.