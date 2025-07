A Ferroviária apresenta nesta terça-feira (1), às 11h30, em Araraquara, o treinador Léo Mendes. Ele comandará as Guerreiras Grenás nos duelos de ida e volta contra o São Paulo, válidos pela reta final do Brasileirão feminino.

Substituto de Jéssica de Lima, demitida em junho, Léo é um velho conhecido da Locomotiva. Ele começou no clube em 2014 e permaneceu até mudar para o Palmeiras, em 2022. Do clube alviverde foi para o Bahia e estava no comando do sub-20 do clube nordestino até assumir a Ferroviária.

Mercado da bola

Destaque do Juventude, a volante Alice, de 22 anos, assinou com o Internacional até o final de 2026. As Gurias Coloradas terminaram a primeira fase em 12º e não se classificaram para o mata-mata da competição.

Também deixou o cargo nesta semana a treinadora Regiane Santos, do Sport. O clube pernambucano foi rebaixado à Série A2 do Campeonato Brasileiro. Ex-jogadora, ela estava no Leão da Ilha desde 2022.

Agenda do dia

Equipes que disputam a Série A2 seguem em treinamento para jogos decisivos, que ocorrem no sábado (5), todos no mesmo horário, de 15h (de Brasília). Lutam pelo acesso:

Santos x Ação-MT - Peixe tem vantagem de um gol Atlético Mineiro x Vitória - Galo também venceu primeiro jogo por 1 a 0 Minas Brasília x Fortaleza - Leoas venceram por 2 a 1 primeiro confronto Mixto-MT x Botafogo - Cariocas têm vantagem de um gol

Próximos jogos de futebol feminino

Eurocopa

Quarta-feira, 2 de julho

• Grupo A: Islândia x Finlândia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo A: Suíça x Noruega – 15h (horário de Brasília)

Quinta-feira, 3 de julho

• Grupo B: Bélgica x Itália – 12h (horário de Brasília)

• Grupo B: Espanha x Portugal – 15h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 4 de julho

• Grupo C: Dinamarca x Suécia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo C: Alemanha x Polônia – 15h (horário de Brasília)

Sábado, 5 de julho

• Grupo D: País de Gales x Países Baixos – 12h (horário de Brasília)

• Grupo D: França x Inglaterra – 15h (horário de Brasília)