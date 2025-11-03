São Paulo x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações
Equipes duelam por vaga na final do torneio
O clássico paulista promete agitar a noite desta terça-feira (4). São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo jogo único da semifinal da Copa do Brasil Feminina.
A partida, que vale vaga na grande decisão, terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). Clique para assistir no Sportv. Quem vencer, terá pela frente o vencedor de Ferroviária e Bahia.
O São Paulo chega embalado após eliminar duas das principais forças do futebol feminino nacional. Nas oitavas de final, o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, em jogo equilibrado, e nas quartas bateu o Corinthians por 3 a 1, com grande atuação coletiva. A equipe são-paulina tenta alcançar a final da Copa do Brasil Feminina pela primeira vez desde a retomada da competição, que voltou a ser disputada nesta temporada.
Do outro lado, o Palmeiras entra em campo com a melhor campanha entre os semifinalistas. As Palestrinas vêm de uma trajetória dominante: vitória por 4 a 0 sobre o Avaí/Kindermann na terceira fase, triunfo por 3 a 0 diante do América-MG nas oitavas e goleada de 5 a 0 sobre o Sport nas quartas. Com ataque em alta e defesa sólida, o time alviverde busca confirmar o favoritismo e garantir mais uma final nacional em sua temporada.
SÃO PAULO X PALMEIRAS FEMININO - ONDE ASSISTIR
- 📅 Data: terça-feira, 4 de outubro, às 19h
- 🏟️ Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado)
SÃO PAULO: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká (Yasmin Cosmann), Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves, Serrana (Crivelari), Isa, Aline Milene e Millene. Técnico: Thiago Viana.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Espinales; Brena, Andressinha, Rhay Coutinho, Laís Estevam, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto.
