Nesta terça-feira (4), a Ferroviária entra em campo diante do Bahia por uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina. A partida está marcada para às 19h na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Enquanto as Guerreiras Grenás buscam o segundo título da Copa do Brasil, as Mulheres de Aço lutam pela conquista inédita. A atacante Natália Vendito é uma das principais peças ofensivas da Locomotiva na briga pela classificação.

— É meu primeiro ano integral na equipe principal, então cada experiência é valiosa. Fico feliz e motivada por estar conseguindo bons desempenhos em várias competições. O foco é evoluir, individualmente para contribuir com o coletivo e manter a equipe competitiva, sempre buscando pódios e títulos — diz a atacante.

Quem avançar no confronto, decidido em jogo único, terá o vencedor da partida São Paulo e Palmeiras pela frente.

Vendito vive bom momento pela Ferroviária

Ao longo da temporada, a jovem já marcou 12 gols e deu uma assistência, incluindo dois tentos no último duelo pelo Paulistão contra o Realidade Jovem.

— É muito bom retornar marcando gols e poder ajudar a equipe a conquistar a vitória! Foram três pontos importantes, seguimos firmes no nosso objetivo de chegar à semifinal do Paulista — comentou Vendito, que também disputou a Libertadores Feminina nesta temporada, quando a Ferroviária ficou na terceira colocação.

Após o confronto desta terça-feira, a Ferroviária volta a campo pelo Campeonato Paulista, enfrentando o Red Bull Bragantino no domingo.