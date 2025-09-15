O São Paulo segue com a venda de ingressos aberta para o duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, marcado para a próxima quarta-feira (17), às 18h, no Morumbi, em São Paulo (SP). A comercialização é feita exclusivamente de forma online, no site spfcticket.net, sem bilheteria física.

A pré-venda começou no dia 12, às 10h, para sócios-torcedores de todos os planos. Já o público geral pode comprar desde o último sábado (13).

Os preços variam conforme o setor: a Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco custa R$ 30 (R$ 15 meia-entrada), enquanto o ingresso para visitantes também sai por R$ 30. Pessoas com deficiência têm direito ao bilhete simbólico de R$ 1, com direito a um acompanhante pagando R$ 30.

O acesso ao estádio terá leitura facial obrigatória em todos os setores. Para os torcedores PCD, é necessário cadastro prévio com envio de documentos no site oficial. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX, e não será aceito o voucher como ingresso – é preciso apresentar o cartão utilizado na compra.

São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil

Na terceira fase, quando os clubes da Série A1 do Brasileirão passam a disputar a competição, o São Paulo superou o Vasco em São Januário por 3 a 1. O Flamengo, por sua vez, aplicou goleada de 6 a 0 sobre o Operário, no Luso-Brasileiro.

Jogadoras do São Paulo comemoram gol contra o Santos pelo Paulistão Feminino (Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão)

Premiação da Copa do Brasil Feminina

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

No torneio feminino, a cota de participação começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O título vale mais R$ 1 milhão. Já o vice recebe R$ 500 mil.