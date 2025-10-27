Jornalista cobra posicionamento do Flamengo após polêmica: 'Descaso'

A comentarista esportiva Renata Mendonça voltou a utilizar suas redes sociais para denunciar à forma como o presidente do Flamengo Luis Eduardo Baptista conduz o futebol feminino. A jornalista cobrou respostas sobre as acusações que havia feito na semana anterior, quando expôs as precárias condições da estrutura oferecida pelo clube ao time feminino.

- O descaso do Flamengo é tão grande com o futebol feminino que mesmo vendo a notícia se espalhar e repercutir em todos os veículos, ele opta por não se posicionar. Sabe o que é mais simbólico? Zico, DO JAPÃO, teve a preocupação em se posicionar. Esse sim não nega sua grandeza! - continuou.

Jornalista denuncia estrutura precária do futebol feminino do Flamengo

Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado.nunciou estrutura precária do futebol feminino do Flamengo. Segundo ela, esse é uma demonstração clara da falta de segurança e respeito ao espaço das atletas.

- É vergonhoso o que o Flamengo faz com o futebol feminino. Anunciaram a saída da técnica Rosana e uma readequação (igual à redução) de orçamento para aproveitar a base no profissional. O clube mais rico do continente e o de maior torcida do Brasil não cansa de odiar o futebol feminino - protestou.

Celso Silva é o novo técnico do futebol feminino do Flamengo (Foto: Mariana sá/CRF)

Já o gerente de futebol feminino do clube, André Rocha, declarou à Fla TV que o Flamengo "acredita que a modalidade está crescendo" e "tem tudo para ser forte".

— O que eu queria deixar claro para a torcida são alguns pontos. O primeiro é que a única saída do Flamengo foi a treinadora. O resto continua da mesma forma, os torcedores podem ficar tranquilos. Não existe desmanche no Flamengo, não existe — afirmou o dirigente.