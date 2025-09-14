Ferroviária e São Paulo conquistam ‘Libertadores’ de base

Neste domingo (14), chegou ao fim mais uma edição da Festa CONMEBOL Evolução, realizada desde 5 de setembro no Paraguai, com participação de Ferroviária e São Paulo. Considerada a Libertadores do futebol feminino de base, a competição teve saldo positivo para os times brasileiros, que conquistaram títulos nas categorias sub-14 e sub-17.

O São Paulo faturou o título da sub-14 ao vencer o River Plate, da Argentina, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pela zagueira Ana Nascibem, garantindo a taça para o Tricolor.

Já pela sub-17, a Ferroviária superou o Independiente del Valle, do Equador, com placar de 2 a 0. As Guerreirinhas marcaram com Evelyn Geovana e Pezão, fechando a campanha brasileira com chave de ouro.

Ferroviária, de Araquara (São Paulo), é campeã da Liga Evolução Sub-17. (Foto: conmeboltorneos)

Conheça a Conmebol Evolução, equivalente à Libertadores na base feminina

A Liga CONMEBOL Evolução é uma iniciativa estratégica da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) voltada para o desenvolvimento do futebol feminino nas categorias de base. Integrante do programa "Evolución", a liga visa promover a formação integral de jovens atletas, combinando competição esportiva com atividades educativas e culturais.

Na primeira fase, os 10 times serão divididos em dois grupos de cinco, definidos por sorteio. Os clubes enfrentam os demais do mesmo grupo em um turno e, ao fim, os dois melhores se classificam para as semifinais.

A novidade na fase de grupos é a disputa de pênaltis ao fim dos jogos, independente do resultado. Dessa maneira, o vencedor nas penalidades soma um ponto extra ao conquistado na partida, mesmo que tenha sido derrotado no tempo regulamentar. No entanto, como serão apenas cinco cobranças (sem alternadas), caso termine empatado, nenhum dos times ganha o ponto.

