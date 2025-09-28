São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão Feminino; veja escalações
Equipes duelam neste domingo (28)
O São Paulo recebe o Palmeiras neste domingo (28), às 17h30 (horário de Brasília), pela rodada 10ª do Paulistão Feminino. A bola rola no Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, e conta com transmissão do Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e canal do UOL Esporte no YouTube.
O São Paulo chega confiante na partida após eliminar o Corinthians na Copa do Brasil no meio de semana. O time treinado por Thiago Viana terá retorno de Maressa, que volta a ser relacionada após tratar lesão.
Desta forma, o Tricolor entra em campo com um time misto, composto por Anna Bia, Yasmin, Anny, Jé Soares, Serrana, Karla Alves, Robinha, Vitorinha, Crivelari, Day e Taty Senna. No início da semana, as Soberanas embarcam para a disputa da Libertadores da América, na Argentina.
Com foco no Paulistão e na Copa do Brasil, o Palmeiras vem com boa parte das titulares da partida. Camilla Orlando entra em campo com Kate Tapia, Poliana, Fê Palermo, Pati Maldaner, Espinales, Brena, Ingryd, Laís Estevam, Tainá Maranhão, Anny Marabá e Amanda Gutierres. Pela Copa do Brasil, o Verdão goleou o Sport na última quinta-feira (25), por 5 a 0, e garantiu vaga na semifinal.
Informações de São Paulo x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
10ª rodada - Paulistão Feminino
📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro, 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, em São Paulo
📺 Onde assistir: Uol Esporte (Youtube)
🕴️Arbitragem: Jéssica Aparecida Milani
🚩 Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Alexandre Nascimento da Silva
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
São Paulo (Técnico: Thiago Vianna)
Anna Bia, Yasmin, Anny, Jé Soares, Serrana, Karla Alves, Robinha, Vitorinha, Crivelari, Day e Taty Senna.
Palmeiras (Técnico: Camilla Orlando)
Kate Tapia, Poliana, Fê Palermo, Pati Maldaner, Espinales, Brena, Ingryd, Laís Estevam, Tainá Maranhão, Anny Marabá e Amanda Gutierres.
