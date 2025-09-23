menu hamburguer
Futebol Feminino

Paulistão Feminino: confira os resultados da 9ª rodada e os próximos jogos

Corinthians lidera a competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
13:57
Clássico entre Corinthians e Santos pelo Paulistão Feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C)
Clássico entre Corinthians e Santos pelo Paulistão Feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C)
A 9ª rodada do Paulistão Feminino movimentou o fim de semana com clássicos e duelos equilibrados. O Corinthians segue na liderança da competição, seguido de Palmeiras, Ferroviária e São Paulo fechando a zona de classificação.

No Parque São Jorge, o Corinthians bateu o Santos por 1 a 0 no sábado (20). Mais tarde, o Taubaté superou o Realidade Jovem por 1 a 0, em São José dos Campos.

No domingo (21), São Paulo e Bragantino empataram em 1 a 1, em Cotia. Já na segunda-feira (22), a Ferroviária acabou derrotada pelo Palmeiras por 3 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Resultados da 9ª rodada

  • Corinthians 1 x 0 Santos – Parque São Jorge (20/09, sábado – 11h)
  • Realidade Jovem 0 x 1 Taubaté – João Mendes Athayde (20/09, sábado – 15h)
  • São Paulo 1 x 1 Bragantino – Cotia (21/09, domingo – 11h)
  • Ferroviária 1 x 3 Palmeiras – Fonte Luminosa (22/09, segunda-feira – 20h)

Jogos da 10ª rodada

  • 27/09 (sábado), 15h – Taubaté x Corinthians
  • 28/09 (domingo), 11h – Santos x Ferroviária
  • 28/09 (domingo), 17h30 – São Paulo x Palmeiras
  • 29/09 (segunda-feira), 17h – Bragantino x Realidade Jovem

Classificação do Paulistão Feminino

  • Corinthians – 24 pts
  • Palmeiras – 19 pts
  • Ferroviária – 14 pts
  • São Paulo – 14 pts
  • Taubaté – 9 pts
  • Bragantino – 9 pts
  • Santos – 9 pts
  • Realidade Jovem – 1 pt

Regulamento do Paulistão Feminino 2025

Assim como nas edições anteriores, o Paulistão Feminino 2025 será dividido em três fases distintas, garantindo equilíbrio e emoção durante toda a competição:

Primeira fase:

  1. Os clubes participantes se enfrentam em um turno único.
  2. Após as dez rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais.
  3. As equipes que terminarem entre o quinto e oitavo lugares disputarão a Copa Paulista Feminina.

Semifinais

  1. As semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta, com os confrontos sendo definidos entre o primeiro colocado enfrentando o quarto, e o segundo contra o terceiro.
  2. O clube com melhor campanha na fase anterior terá o direito de decidir o segundo jogo em casa.

Final

  • A final será disputada em dois jogos, com o time de melhor campanha ao longo do torneio tendo o mando de campo da partida decisiva.
O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)
O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)

