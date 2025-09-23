Paulistão Feminino: confira os resultados da 9ª rodada e os próximos jogos
Corinthians lidera a competição
A 9ª rodada do Paulistão Feminino movimentou o fim de semana com clássicos e duelos equilibrados. O Corinthians segue na liderança da competição, seguido de Palmeiras, Ferroviária e São Paulo fechando a zona de classificação.
No Parque São Jorge, o Corinthians bateu o Santos por 1 a 0 no sábado (20). Mais tarde, o Taubaté superou o Realidade Jovem por 1 a 0, em São José dos Campos.
No domingo (21), São Paulo e Bragantino empataram em 1 a 1, em Cotia. Já na segunda-feira (22), a Ferroviária acabou derrotada pelo Palmeiras por 3 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Resultados da 9ª rodada
- Corinthians 1 x 0 Santos – Parque São Jorge (20/09, sábado – 11h)
- Realidade Jovem 0 x 1 Taubaté – João Mendes Athayde (20/09, sábado – 15h)
- São Paulo 1 x 1 Bragantino – Cotia (21/09, domingo – 11h)
- Ferroviária 1 x 3 Palmeiras – Fonte Luminosa (22/09, segunda-feira – 20h)
Jogos da 10ª rodada
- 27/09 (sábado), 15h – Taubaté x Corinthians
- 28/09 (domingo), 11h – Santos x Ferroviária
- 28/09 (domingo), 17h30 – São Paulo x Palmeiras
- 29/09 (segunda-feira), 17h – Bragantino x Realidade Jovem
➡️ Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina
Classificação do Paulistão Feminino
- Corinthians – 24 pts
- Palmeiras – 19 pts
- Ferroviária – 14 pts
- São Paulo – 14 pts
- Taubaté – 9 pts
- Bragantino – 9 pts
- Santos – 9 pts
- Realidade Jovem – 1 pt
Regulamento do Paulistão Feminino 2025
Assim como nas edições anteriores, o Paulistão Feminino 2025 será dividido em três fases distintas, garantindo equilíbrio e emoção durante toda a competição:
Primeira fase:
- Os clubes participantes se enfrentam em um turno único.
- Após as dez rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais.
- As equipes que terminarem entre o quinto e oitavo lugares disputarão a Copa Paulista Feminina.
Semifinais
- As semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta, com os confrontos sendo definidos entre o primeiro colocado enfrentando o quarto, e o segundo contra o terceiro.
- O clube com melhor campanha na fase anterior terá o direito de decidir o segundo jogo em casa.
Final
- A final será disputada em dois jogos, com o time de melhor campanha ao longo do torneio tendo o mando de campo da partida decisiva.
