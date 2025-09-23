A 9ª rodada do Paulistão Feminino movimentou o fim de semana com clássicos e duelos equilibrados. O Corinthians segue na liderança da competição, seguido de Palmeiras, Ferroviária e São Paulo fechando a zona de classificação.

No Parque São Jorge, o Corinthians bateu o Santos por 1 a 0 no sábado (20). Mais tarde, o Taubaté superou o Realidade Jovem por 1 a 0, em São José dos Campos.

No domingo (21), São Paulo e Bragantino empataram em 1 a 1, em Cotia. Já na segunda-feira (22), a Ferroviária acabou derrotada pelo Palmeiras por 3 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Resultados da 9ª rodada

Corinthians 1 x 0 Santos – Parque São Jorge (20/09, sábado – 11h)

Realidade Jovem 0 x 1 Taubaté – João Mendes Athayde (20/09, sábado – 15h)

São Paulo 1 x 1 Bragantino – Cotia (21/09, domingo – 11h)

Ferroviária 1 x 3 Palmeiras – Fonte Luminosa (22/09, segunda-feira – 20h)

Jogos da 10ª rodada

27/09 (sábado), 15h – Taubaté x Corinthians

28/09 (domingo), 11h – Santos x Ferroviária

28/09 (domingo), 17h30 – São Paulo x Palmeiras

29/09 (segunda-feira), 17h – Bragantino x Realidade Jovem

Classificação do Paulistão Feminino

Corinthians – 24 pts

– 24 pts Palmeiras – 19 pts

– 19 pts Ferroviária – 14 pts

– 14 pts São Paulo – 14 pts

– 14 pts Taubaté – 9 pts

Bragantino – 9 pts

Santos – 9 pts

Realidade Jovem – 1 pt

Regulamento do Paulistão Feminino 2025

Assim como nas edições anteriores, o Paulistão Feminino 2025 será dividido em três fases distintas, garantindo equilíbrio e emoção durante toda a competição:

Primeira fase:

Os clubes participantes se enfrentam em um turno único. Após as dez rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes que terminarem entre o quinto e oitavo lugares disputarão a Copa Paulista Feminina.

Semifinais

As semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta, com os confrontos sendo definidos entre o primeiro colocado enfrentando o quarto, e o segundo contra o terceiro. O clube com melhor campanha na fase anterior terá o direito de decidir o segundo jogo em casa.

Final

A final será disputada em dois jogos, com o time de melhor campanha ao longo do torneio tendo o mando de campo da partida decisiva.