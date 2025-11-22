Santos goleia por 8 a 1 e se classifica às semis da Copa Paulista

O Santos venceu o São José por 8 a 1 na manhã deste sábado (22), na Arena Inamar, em Diadema (SP). As Sereias garantiram vaga na semifinal da Copa Paulista Feminina.

Os gols santistas foram marcados por Laryh (2x), Carol Baiana (2x), Julia, Nath Pitbull, Luiza Maria e Camile Abreu. Atual campeão da competição, a equipe busca o tricampeonato, após ficar com a taça em 2020 e 2024.

Um dos destaques da partida, marcado por domínio do Santos, foi o gol de Luiza Maria. A jovem de 20 anos, promessa da base, estreou com gol diante do São José. Do lado do São José, Iasmyn marcou o único gol da equipe, com finalização do meio-campo.

Ainda não há definição de adversário das santistas. A equipe lidera a competição com a melhor campanha, seguido de Realidade Jovem e Taubaté em terceiro. Mais tarde, Red Bull Bragantino e AD Centro Olímpico definem a última vaga.

Com Santos na semi, confira partidas da Copa Paulista Feminina

O Taubaté, 7º colocado no Paulistão, venceu o Mauaense, vice-campeão da Taça Paulistana, nas penalidades, também na manhã deste sábado (22). Mais tarde, às 15h, em São José do Rio Preto, o Realidade Jovem, lanterna do Paulistão Feminino, enfrenta o Pinda Ferroviária, campeão da Taça Paulista.

Fechando a rodada, às 17h, em Santana de Parnaíba, o Red Bull Bragantino, que ficou em 5º no Paulistão Feminino Sicredi, mede forças com o AD Centro Olímpico, 4º colocado da Taça Paulistana.

Confira resultados:

Quartas