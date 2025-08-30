Santos acerta a contratação de Victor Hugo, do Flamengo

O Santos acertou a contratação por empréstimo de Victor Hugo, do Flamengo. O jogador de 21 anos viaja neste domingo (31) para a Baixada Santista e deve acompanhar o duelo contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Victor Hugo buscava mais oportunidades de jogo, já que não está nos planos do técnico rubro-negro, Filipe Luís. Recentemente, ele retornou de empréstimo do Göztepe, da Turquia.

Até o momento, o meia foi relacionado para apenas duas partidas pelo Flamengo: atuou nos 11 minutos finais do empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e ficou no banco na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Maracanã.

continua após a publicidade

Com contrato com o Flamengo até o fim de 2028, o jogador também valorizou a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos.

O empréstimo de Victor Hugo vai até o fim de 2026, mas o Flamengo mantém a possibilidade de requisitá-lo de volta ou negociá-lo novamente.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos acerta a contratação por empréstimo de Victor Hugo, do Flamengo. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Reforços:

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

continua após a publicidade

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra



Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade:brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até o fim de 2027