imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos acerta a contratação de Victor Hugo, do Flamengo

Santos contrata o 16º reforço da temporada; dois já deixaram o clube

Victor Hugo vai acompanhar o duelo entre o Santos e o Fluminense, na Vila Belmiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Victor Hugo vai acompanhar o duelo entre o Santos e o Fluminense, na Vila Belmiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
Lucas Bayer
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
Márcio Iannacca
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
11:05
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
O Santos acertou a contratação por empréstimo de Victor Hugo, do Flamengo. O jogador de 21 anos viaja neste domingo (31) para a Baixada Santista e deve acompanhar o duelo contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Victor Hugo buscava mais oportunidades de jogo, já que não está nos planos do técnico rubro-negro, Filipe Luís. Recentemente, ele retornou de empréstimo do Göztepe, da Turquia.

Até o momento, o meia foi relacionado para apenas duas partidas pelo Flamengo: atuou nos 11 minutos finais do empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e ficou no banco na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Maracanã.

Com contrato com o Flamengo até o fim de 2028, o jogador também valorizou a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos.

O empréstimo de Victor Hugo vai até o fim de 2026, mas o Flamengo mantém a possibilidade de requisitá-lo de volta ou negociá-lo novamente.

Santos acerta a contratação por empréstimo de Victor Hugo, do Flamengo. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
Santos acerta a contratação por empréstimo de Victor Hugo, do Flamengo. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Reforços:

Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino 
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante 
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube:  Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (Inglaterra)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade:brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até o fim de 2027

