Vojvoda será o terceira técnico do Santos nesta temporada

O Santos chega ao duelo contra o Fluminense neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acumulando 38 jogos na temporada e já na expectativa da estreia de seu terceiro técnico em 2025. A partida marcará a estreia do argentino Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe.

Antes de fazer sua primeira aparição à beira do campo, Vojvoda terá conduzido cinco treinos com o elenco liderado por Neymar.

O treinador chega credenciado pelo trabalho de destaque realizado no Fortaleza, onde comandou a equipe em 310 partidas.

A expectativa da torcida santista é de que o novo comandante consiga afastar o clube da luta contra o rebaixamento. Até o momento, o Alvinegro tem 35% de aproveitamento no Brasileirão e está a apenas dois pontos do Z-4.

Técnicos:

Juan Pablo Vojvoda será o sexto técnico argentino a comandar o Santos. O último treinador do país no clube havia sido Jorge Sampaoli, em 2019. O Peixe chegou a negociar o retorno de Sampaoli neste ano, mas as conversas não avançaram devido às inúmeras exigências do técnico, o que levou a diretoria a encerrar as tratativas.

Na coletiva de apresentação de Vojvoda, realizada na última terça-feira (26), o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos destacou que a vontade do treinador de trabalhar no Santos facilitou um acordo rápido.

O argentino se emocionou ao falar sobre a história do clube, a grandeza de Pelé e afirmou que sua família está orgulhosa do novo desafio.

A missão do novo comandante será acalmar uma torcida que viu recentemente um rebaixamento inédito no ano passado e pela longa seca de títulos, o último foi conquistado há quase dez anos. Além disso, o Santos não disputa competições internacionais desde 2023.

Antes de Vojvoda, o Peixe passou por Pedro Caixinha e Cléber Xavier. Caixinha, que havia chegado após a saída de Fábio Carille (campeão da Série B de 2024), iniciou a temporada em alta, mas acabou eliminado pelo rival Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e viu o time flertar com a zona de rebaixamento desde o início do Brasileirão.

Demitido em 4 de abril, no dia do aniversário de 113 anos do clube, o português deixou o Santos após 17 partidas — com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Sua multa rescisória de R$ 12 milhões gerou atrito com o clube, que tentou negociar o pagamento parcelado. Após a saída do treinador, César Sampaio assumiu interinamente o comando da equipe; atualmente, ele exerce a função de coordenador técnico.

Na busca por um substituto, nomes como Tite, Ramón Díaz, Dorival Júnior, Luís Castro e o próprio Sampaoli foram consultados. A oportunidade, porém, acabou nas mãos de Cléber Xavier, que teve sua primeira experiência como técnico principal após 24 anos como auxiliar de Tite na Seleção Brasileira e em diversos clubes.

Cléber não conseguiu implementar um padrão de jogo e afastar o time do Z-4. Foi demitido no dia 17 de agosto, após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis. Ele deixou o Santos com 15 partidas, somando cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. A comissão formada por Matheus Bachi e Vinicius Marques (auxiliares) e Fábio Mahseredjian (preparador físico) foi mantida mesmo após sua saída.