Atlético-MG anuncia saída de trio da comissão técnica feminina

O Atlético-MG confirmou nesta segunda-feira (25) a saída de três membros da comissão técnica das Vingadoras. Fisioterapeuta, psicóloga e preparador físico deixam o time feminino, que conquistou o acesso à elite, mas foi eliminado pelo Santos nas semifinais do Brasileirão Feminino Série A2.

A fisioterapeuta Gabriela Breder, tricampeã estadual e vice do Brasileiro A2 em 2021, deixa o clube após ter papel importante no acesso à elite nesta temporada. Também deixam o Galo a psicóloga Maria Luiza Accioly e o preparador físico Marcelo Medina, que integraram a comissão na campanha da Série A2.

Confira nota:

O Galo informa que a fisioterapeuta, Gabriela Breder, não faz mais parte da comissão das Vingadoras. Pelo Clube, Gabi foi Tri campeã Estadual, vice do Brasileiro A2 em 2021, e peça importante na preparação das atletas que conquistaram o acesso à elite na temporada atual!

A psicóloga, Maria Luiza Accioly; e o preparador físico, Marcelo Medina, que participaram da campanha na Série A2, também se despedem do Atlético.

O Clube agradece aos profissionais pela dedicação de sempre com as nossas cores e deseja boa sorte nos próximos desafios!

Atlético-MG disputa Campeonato Mineiro Feminino

As Vingadoras já têm calendário definido para a primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino de 2025. A estreia será no dia 21 de setembro, às 15h, contra o Valadares EC, na Arena Gregorão. O Atlético busca mais um título estadual em um torneio que contará com seis equipes, disputado em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores avançam às semifinais, que, assim como a final, serão em ida e volta.

Além do Mineiro, o Galo terá compromisso pela Copa do Brasil, enfrentando o Bahia em jogo único eliminatório no dia 16 de setembro, às 18h.

O calendário das Vingadoras no Mineiro: