Santos é condenado a pagar R$ 20 mil a ex-funcionário por danos morais
Preparador de goleiras do time feminino foi banido do futebol
O preparador de goleiras Fabrício de Paula, ex-funcionário do Santos, venceu na Justiça um processo movido contra o clube por danos morais. A informação foi publicada pelo 'Portal Sereias' e confirmada pelo Lance!.
O Santos foi condenado por danos morais pela juíza Mayra Freire de Figueiredo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em Santos (SP), e prevê o pagamento de R$ 20 mil. O Peixe não comentou a decisão até a publicação desta matéria.
Fabrício foi banido do futebol após tentar aliciar uma atleta do Bragantino para manipular resultado em duelo contra a equipe santista, em partida válida pelo Brasileirão Feminino de 2022.
Relembre o que aconteceu
O caso teve origem em 2022, quando Fabrício foi acusado de tentativa de manipulação de resultados no confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Na época, o então presidente Andrés Rueda anunciou em coletiva de imprensa que o profissional havia sido demitido por justa causa.
De acordo com a defesa, Fabrício não teve direito à defesa antes da demissão, o que configurou dupla punição. Também em entrevista ao Portal Sereias, o advogado Higor Maffei Bellini criticou a postura do clube e afirmou que a exposição pública prejudicou a carreira do preparador.
Apesar da vitória, a defesa pretende recorrer, alegando que o valor da indenização é baixo, além de buscar a reversão da justa causa aplicada pelo Santos.
Em junho de 2022, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu banir do futebol o ex-preparador de goleiros do Santos por tentativa de manipulação de resultados no confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Além disso, ele foi multado em R$ 60 mil.
