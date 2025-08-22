menu hamburguer
Futebol Nacional

Gilmar Mendes vota pela liberdade de Robinho em julgamento no STF

Ex-jogador foi condenado pelo crime de estupro coletivo

imagem camera(Foto: Divulgação / Santos)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
12:41
Gilmar Mendes, Ministro do Superior Tribunal Federal, votou pela liberdade de Robinho, condenado por estupro coletivo pela Justiça da Itália. O ex-jogador está preso desde março de 2024, quando o STJ (Superior Tribunal de Justiça) aprovou o cumprimento da pena em território nacional.

A corte retomou a votação de um recurso da defesa do ex-jogador do Santos, que contesta a legalidade da prisão. Nesta sexta-feira (22), Gilmar Mendes se posicionou pela liberdade de Robinho, com o argumento que o artigo 1000 da Lei de Migração, que trata de execução de pena estrangeira, não pode ser aplicada ao caso de forma retroativa.

Robinho foi condenado na Itália em 2017, a nove anos de prisão pelo delito de estupro coletivo, em crime que aconteceu em 2013, quando o atleta defendia o Milan. A acusação é que o ex-jogador e outros cinco homens violentaram uma mulher albanesa em uma boate no país.

Robinho está preso desde março de 2024, na penitenciária do Tremembé (Foto: Reprodução)

Julgamento no STF

Em novembro do ano passado, o STF julgou dois pedidos de liberdade feito pela defesa de Robinho, ambos negados. Em março deste ano, a Corte voltou a analisar a questão. Anteriormente, os ministros Luis Fux e Alexandre de Moraes votaram pela rejeição do recurso e manutenção da prisão do ex-jogador.

Santista declarado, Gilmar Mendes concordou com o recurso da defesa de Robinho. Os advogados afirmam que o mecanismo de transferência de execução da pena previsto na Lei de Migração, em 2017, é posterior ao crime. Portanto, cabe ao STF decidir se a punição pode ocorrer de forma retroativa.

A Corte é formada por 11 ministros. Ainda restam os votos de Edson Fachin, Cármen Lucia, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ministro Gilmar Mendes ao lado do presidente Marcelo Teixeira e do presidente do conselho Deliberativo Fernando Akaoui (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Ministro Gilmar Mendes é santista declarado (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

