Inter e Ferroviária vencem e conquistam primeiros pontos no Brasileirão Feminino
Palmeiras lidera e Flamengo aparece na cola
Internacional e Ferroviária conquistaram bons resultados neste sábado (21), em duelos válidos pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. As equipes haviam perdido na estreia da competição e somam seus primeiros três pontos.
O Inter venceu o América-MG por 2 a 0 na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG), com gols dois da zagueira Débora. A Ferroviária, por sua vez, superou o Botafogo por 2 a 1 em Araraquara, com gols de Andressa e Maressa, enquanto Rita Bove descontou para as Gloriosas.
A rodada segue neste domingo (22), com Juventude e Atlético-MG, às 15h, e se encerra na segunda (23), com Cruzeiro x Santos, 19h, e São Paulo x Bahia, às 21h.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Classificação atualizada do Brasileirão Feminino
📊 Classificação – Primeira Fase
|1
|Palmeiras
|6
|2
|+5
2
Flamengo
6
2
+3
3
Corinthians
4
2
+1
4
Fluminense
4
2
+1
5
Cruzeiro
3
1
+2
6
Internacional
3
2
+1
7
São Paulo
3
1
+1
8
Santos
3
1
+1
9
Red Bull Bragantino
3
2
0
10
Botafogo
3
2
0
11
Ferroviária
3
2
-1
12
Juventude
0
1
-1
13
Atlético Mineiro
0
1
-1
14
Mixto
0
1
-1
15
Vitória
0
1
-1
16
Grêmio
0
2
-2
17
Bahia
0
1
-2
18
América
0
2
-6
