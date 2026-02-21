menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Inter e Ferroviária vencem e conquistam primeiros pontos no Brasileirão Feminino

Palmeiras lidera e Flamengo aparece na cola

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/02/2026
20:58
Inter vence América-MG pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. (Fotos: @ta.santanna_ft)
imagem cameraInter vence América-MG pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. (Fotos: @ta.santanna_ft)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Internacional e Ferroviária conquistaram bons resultados neste sábado (21), em duelos válidos pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. As equipes haviam perdido na estreia da competição e somam seus primeiros três pontos.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Inter venceu o América-MG por 2 a 0 na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG), com gols dois da zagueira Débora. A Ferroviária, por sua vez, superou o Botafogo por 2 a 1 em Araraquara, com gols de Andressa e Maressa, enquanto Rita Bove descontou para as Gloriosas.

A rodada segue neste domingo (22), com Juventude e Atlético-MG, às 15h, e se encerra na segunda (23), com Cruzeiro x Santos, 19h, e São Paulo x Bahia, às 21h.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Maressa comemora gol pela Ferroviária no Brasileirão Feminino. (Foto: Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Maressa comemora gol pela Ferroviária no Brasileirão Feminino. (Foto: Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)

Classificação atualizada do Brasileirão Feminino

📊 Classificação – Primeira Fase

1Palmeiras62+5

2

Flamengo

6

2

+3

3

Corinthians

4

2

+1

4

Fluminense

4

2

+1

5

Cruzeiro

3

1

+2

6

Internacional

3

2

+1

7

São Paulo

3

1

+1

8

Santos

3

1

+1

9

Red Bull Bragantino

3

2

0

10

Botafogo

3

2

0

11

Ferroviária

3

2

-1

12

Juventude

0

1

-1

13

Atlético Mineiro

0

1

-1

14

Mixto

0

1

-1

15

Vitória

0

1

-1

16

Grêmio

0

2

-2

17

Bahia

0

1

-2

18

América

0

2

-6

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias