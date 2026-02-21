O Corinthians trabalha para anunciar o novo (a) técnico (a) do time feminino. Após oficializar, na madrugada deste sábado (21), a saída de Lucas Piccinato, a diretoria já intensificou as conversas nos bastidores e pretende acelerar as tratativas nos próximos dias.

O Lance! confirmou que a decisão pela troca no comando partiu do clube. Segundo a jornalista Anne Campos, o desligamento já estava encaminhado antes mesmo do empate por 2 a 2 com o Fluminense Football Club, pelo Brasileirão Feminino. A pressão interna e externa vinha crescendo e pesou para a definição.

Quem deve assumir o Corinthians?

Agora, o foco está na sucessão. Três nomes despontam com força nos bastidores do Parque São Jorge: Felipe Freitas, atualmente no Esporte Clube Bahia, Humberto Simão, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, que surge como o nome mais forte no momento. A experiência internacional e o perfil de liderança de Emily agradam à cúpula alvinegra.

Felipe Freitas, inclusive, se manifestou nas redes sociais. O treinador afirmou que permanece no Bahia e que não recebeu proposta oficial para deixar o clube. Tanto ele quanto Humberto Simão têm contrato até 2027 com suas equipes.

Um ponto que pode facilitar o avanço das negociações com Emily, que já foram iniciadas, é a ausência de multa rescisória, fator visto internamente como trunfo para dar agilidade ao processo.

Outros nomes surgiram de torcedores, caso de Tatiele Silveira, do Colo-Colo, Rodrigo Iglesias, auxiliar de Arthur Elias na Seleção Brasileira, e Jéssica de Lima, ex-Ferroviária. Até o momento, não há informação se houve procura.

Enquanto a diretoria define o novo comandante, a equipe será dirigida interinamente por Bia Vaz, técnica do sub-20, durante o período de Data Fifa. A expectativa no clube é fechar com a nova comissão técnica a tempo de estrear no clássico diante do Sociedade Esportiva Palmeiras, marcado para 14 de março.

O Corinthians entende que o momento é estratégico. Mesmo com números expressivos nas últimas temporadas, a avaliação interna aponta necessidade de ajustes no modelo de jogo e no ambiente competitivo. O objetivo agora é recolocar as Brabas no trilho das decisões, mantendo o protagonismo nacional e continental que marcou a última década do clube.