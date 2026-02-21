menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians busca definir novo comando do time feminino; entenda cenário

Lucas Piccinato foi demitido na madrugada deste sábado (21)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/02/2026
20:29
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: SC Corinthians players aknowledge fans following the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
imagem cameraLONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: SC Corinthians players aknowledge fans following the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
O Corinthians trabalha para anunciar o novo (a) técnico (a) do time feminino. Após oficializar, na madrugada deste sábado (21), a saída de Lucas Piccinato, a diretoria já intensificou as conversas nos bastidores e pretende acelerar as tratativas nos próximos dias.

O Lance! confirmou que a decisão pela troca no comando partiu do clube. Segundo a jornalista Anne Campos, o desligamento já estava encaminhado antes mesmo do empate por 2 a 2 com o Fluminense Football Club, pelo Brasileirão Feminino. A pressão interna e externa vinha crescendo e pesou para a definição.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Quem deve assumir o Corinthians?

Agora, o foco está na sucessão. Três nomes despontam com força nos bastidores do Parque São Jorge: Felipe Freitas, atualmente no Esporte Clube Bahia, Humberto Simão, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, que surge como o nome mais forte no momento. A experiência internacional e o perfil de liderança de Emily agradam à cúpula alvinegra.

Felipe Freitas, inclusive, se manifestou nas redes sociais. O treinador afirmou que permanece no Bahia e que não recebeu proposta oficial para deixar o clube. Tanto ele quanto Humberto Simão têm contrato até 2027 com suas equipes.

Um ponto que pode facilitar o avanço das negociações com Emily, que já foram iniciadas, é a ausência de multa rescisória, fator visto internamente como trunfo para dar agilidade ao processo.

Outros nomes surgiram de torcedores, caso de Tatiele Silveira, do Colo-Colo, Rodrigo Iglesias, auxiliar de Arthur Elias na Seleção Brasileira, e Jéssica de Lima, ex-Ferroviária. Até o momento, não há informação se houve procura.

Enquanto a diretoria define o novo comandante, a equipe será dirigida interinamente por Bia Vaz, técnica do sub-20, durante o período de Data Fifa. A expectativa no clube é fechar com a nova comissão técnica a tempo de estrear no clássico diante do Sociedade Esportiva Palmeiras, marcado para 14 de março.

O Corinthians entende que o momento é estratégico. Mesmo com números expressivos nas últimas temporadas, a avaliação interna aponta necessidade de ajustes no modelo de jogo e no ambiente competitivo. O objetivo agora é recolocar as Brabas no trilho das decisões, mantendo o protagonismo nacional e continental que marcou a última década do clube.

Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

