Em um elenco cada vez mais competitivo, a lateral Rhay Coutinho vive um momento especial no Palmeiras. Aos 32 anos, a jogadora alia experiência e regularidade para se consolidar como uma das peças mais confiáveis do time, sustentando um nível alto de desempenho tanto defensivo quanto ofensivo neste início de temporada.

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Rhay é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira.

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O bom momento de Rhay Coutinho no Palmeiras

Revelada no futebol cearense, com passagens por Ceará e pelo Red Bull Bragantino, Rhay chegou ao Palmeiras em 2025 e rapidamente se encaixou no modelo de jogo. Sob o trabalho de Camilla Orlando e, posteriormente, de Rosana Augusto, evoluiu taticamente conseguindo sustentar intensidade na marcação e, ao mesmo tempo, contribuir na construção ofensiva.

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Em 35 jogos oficiais pelo clube, soma três títulos conquistados e 16 passes decisivos, segundo dados do Sofascore. Ela foi eleita a melhor lateral direita do Paulistão Feminino, reconhecimento que traduz sua regularidade ao longo da competição.

O estilo de jogo chama atenção pela polivalência. Rhay combina força nos duelos defensivos com qualidade no apoio, sendo presença frequente no campo ofensivo, especialmente em cruzamentos e passes em profundidade. Ao mesmo tempo, a entrega na marcação também aparece nos números, com sete cartões amarelos no recorte recente, indicativo de uma atleta que atua no limite competitivo e não abre mão da intensidade.

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Rhay Coutinho na Seleção Brasileira de base. (Reprodução/redes sociais)

Internamente, o entendimento tático é um diferencial, e passa por Rhay ter trabalhado com Rosana no Bragantino e, desta forma, ter compreendido desde a chegada da treinadora seu modelo de jogo. A comissão técnica valoriza a capacidade da lateral de executar funções específicas dentro do sistema, além da leitura de jogo que permite equilibrar subida ao ataque e recomposição defensiva sem comprometer a estrutura da equipe. Esse nível de consistência tem sido determinante para sua sequência como titular.

O momento coloca Rhay Coutinho no radar da Seleção Brasileira. Em um cenário de proximidade com a Fifa Series, primeira competição do ano da Amarelinha, a lateral surge como opção que reúne experiência, regularidade e capacidade de entrega.