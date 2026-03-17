Olho Nela: em boa fase no Palmeiras, Rhay Coutinho vira nome forte para lateral direita
Jogadora de 32 anos tem passagem pela base da Amarelinha
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Em um elenco cada vez mais competitivo, a lateral Rhay Coutinho vive um momento especial no Palmeiras. Aos 32 anos, a jogadora alia experiência e regularidade para se consolidar como uma das peças mais confiáveis do time, sustentando um nível alto de desempenho tanto defensivo quanto ofensivo neste início de temporada.
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Rhay é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira.
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O bom momento de Rhay Coutinho no Palmeiras
Revelada no futebol cearense, com passagens por Ceará e pelo Red Bull Bragantino, Rhay chegou ao Palmeiras em 2025 e rapidamente se encaixou no modelo de jogo. Sob o trabalho de Camilla Orlando e, posteriormente, de Rosana Augusto, evoluiu taticamente conseguindo sustentar intensidade na marcação e, ao mesmo tempo, contribuir na construção ofensiva.
Em 35 jogos oficiais pelo clube, soma três títulos conquistados e 16 passes decisivos, segundo dados do Sofascore. Ela foi eleita a melhor lateral direita do Paulistão Feminino, reconhecimento que traduz sua regularidade ao longo da competição.
O estilo de jogo chama atenção pela polivalência. Rhay combina força nos duelos defensivos com qualidade no apoio, sendo presença frequente no campo ofensivo, especialmente em cruzamentos e passes em profundidade. Ao mesmo tempo, a entrega na marcação também aparece nos números, com sete cartões amarelos no recorte recente, indicativo de uma atleta que atua no limite competitivo e não abre mão da intensidade.
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Internamente, o entendimento tático é um diferencial, e passa por Rhay ter trabalhado com Rosana no Bragantino e, desta forma, ter compreendido desde a chegada da treinadora seu modelo de jogo. A comissão técnica valoriza a capacidade da lateral de executar funções específicas dentro do sistema, além da leitura de jogo que permite equilibrar subida ao ataque e recomposição defensiva sem comprometer a estrutura da equipe. Esse nível de consistência tem sido determinante para sua sequência como titular.
O momento coloca Rhay Coutinho no radar da Seleção Brasileira. Em um cenário de proximidade com a Fifa Series, primeira competição do ano da Amarelinha, a lateral surge como opção que reúne experiência, regularidade e capacidade de entrega.
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