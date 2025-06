Após duas vitórias em amistosos preparatórios diante do Japão, o Brasil terá um último amistoso contra a França, em 27 de junho, já com a lista final de jogadoras que disputam a Copa América feminina em julho. A convocação acontece na segunda-feira (9), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Arthur Elias deve manter a base da última convocação, com destaques como Dudinha e Jhonson. Atletas que atuam em clubes brasileiros estão na mira do treinador, em especial de Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

Jogadoras que tiveram mais minutagem nos amistosos da Seleção têm presenças mais previsíveis na lista. É o caso da própria Dudinha, mas também Angelina, Duda Sampaio, Yasmim, Isa Haas, Priscila, Marta e Kerolin.

O amistoso contra a França será em 27 de junho, no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

Convocação da Seleção feminina: onde assistir

Data: segunda-feira, 9 de junho

Horário: 11h (horário de Brasília)

Onde assistir: canal da CBF no Youtube

Dudinha e Marta foram titulares contra o Japão. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Brasil na Copa América

A 9ª edição da Copa América Feminina tem início no dia 12 de julho e segue até 2 de agosto, reunindo dez seleções em Quito, no Equador. Maior campeão do torneio, com oito títulos, o Brasil é novamente favorito a ficar com a taça.

A Seleção feminina está no Grupo B, o mesmo de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia. A estreia brasileira será no domingo (13), diante da Venezuela.

A fase de grupos tem cinco rodadas, com os dois melhores lugares de cada grupos (quatro seleções) avançando às semis e os terceiros colocados disputando o quinto lugar do torneio.

Confira grupos:

Grupo A

Equador

Argentina

Chile

Paraguai

Peru

Grupo B