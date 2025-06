Líder e invicto na competição, o Cruzeiro recebe 3B da Amazônia nesta sábado (7), às 15h (horário de Brasília), na Arena Gregorão, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo conta com transmissão exclusiva da TV Cruzeiro, no Youtube.

continua após a publicidade

Os ingressos para sócios e público-geral estão à venda no site ingresso.cruzeiro.com.br e custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Sócios-torcedores do clube têm direito a adquirir até cinco entradas com valor de meia-entrada.

Ficha do jogo CRU 3B 13ª rodada Brasileirão feminino Data e Hora Sábado, 7 de junho, às 15h Local Arena Gregorão, em Contagem (MG) Árbitro Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) Assistentes Erica Mara da Silva Lopes (MG) Onde assistir TV Cruzeiro

Momento de Cruzeiro e 3B

As Cabulosas fazem a melhor primeira fase de sua história, com 32 pontos em doze jogos. Ao todo, são dez vitórias e apenas dois empates na competição, com direito a vitória diante do Palmeiras por 1 a 0 na última rodada, fora de casa.

continua após a publicidade

O treinador Jonas Urias, ex-Seleção Brasileira sub-20, agrega juventude e experiência na equipe. Nesta temporada são destaques a goleira Camila, a zagueira Isa Haas e a meia Pro Back, além das atacantes Letícia Ferreira e Byanca Brasil.

Com seis pontos, o 3B da Amazônia é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e precisa pontuar na rodada. O time de Manaus tem nove derrotas, um empate e vitórias na competição até aqui.

continua após a publicidade

Cruzeiro segue invicto no Brasileirão feminino 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Confira as informações de Cruzeiro x 3B da Amazônia feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X 3B DA AMAZÔNIA - 13ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (13ª rodada)

📆 Data e horário : sábado, 7 de junho, às 15h (horário de Brasília)

: sábado, 7 de junho, às 15h (horário de Brasília) 📍 Local : Arena Gregorão (Contagem, MG)

: Arena Gregorão (Contagem, MG) 📺 Onde assistir: TV Cruzeiro

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Jonas Urias):

Camila; Paloma, Isa Haas, Ambrózio, Bedoya e Isabela; Gisseli, Pri Back e Gaby Soares; Marília e Letícia.

3B DA AMAZÔNIA (Técnica Wendell Coelho):

Kelly; Natascha, Monique, Rayane; Dani, Gaby, Gioavana e Sole Jaimes; Kika, Visu e Carla.