Com lances polêmicos, Fluminense e Grêmio empatam no Brasileirão feminino

Fluminense e Grêmio empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (6), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. Raquel fez o gol do Flu e Brito deixou tudo igual.

O resultado não alterou a tabela de classificação e o Grêmio continua à frente, na 10ª colocação, enquanto o Flu estaciona em 11º.

Como foi Fluminense x Grêmio

O Tricolor das Laranjeiras iniciou a partida se impondo mais. Com dois minutos de bola rolando, Cotrim ajeitou de calcanhar para Gislaine, mas a zagueira isolou.

Aos 17, a goleira gremista Letícia Rodrigues brilhou após chute de Carioca, dentro da área. A melhor chance do Flu no primeiro tempo foi com Lelê, aos 32, após falha da goleira, mas ela desperdiçou.

O Grêmio, comandado pela interina Gisele Ramos, adotou uma postura defensiva. O primeiro tempo terminou sem gols.

Fluminense e Grêmio ficaram no empate no Brasileirão feminino. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C)

As duas equipes promoveram mudanças durante a segunda etapa. As Mosqueteiras cresceram na partida e chegaram com perigo, mas a goleira Cláudia fez boas intervenções.

Aos 31, Gisele encontra Maria Dias, mas a gremista finalizou acima do gol. Na sequência, Raquel abre o placar de cabeça, após bom cruzamento de Isabella Melo.

As gremistas reclamam de pênalti após toque na área, mas a árbitra Eliane Nogueira não marcou. Durante toda a partida, a arbitragem distribuiu cartões e foi alvo de críticas por parte dos dois times.

Na reta final, Brito, do Grêmio, disputa com Cláudia e deixa tudo igual. Jogadoras do Flu reclamaram de falta no lance. O jogo continuou acirrado até o fim, mas as equipes ficaram no empate.

Próximos jogos

O Fluminense enfrenta o Palmeiras na sexta-feira, 13 de junho, às 21h, na Arena Barueri, em São Paulo. No sábado (14), o Grêmio visita o Real Brasília, às 11h, no Defelê. As partidas são válidas pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato.