O Paulistão Feminino 2025 segue competitivo a cada rodada. Corinthians e Palmeiras, com nove pontos, dividem a liderança da competição, com o Timão à frente por saldo de gols — são oito a mais que o rival. Ferroviária e Santos fecham a zona de classificação para o mata-mata.

continua após a publicidade

Na terceira rodada da competição, encerrada nesta quinta-feira (5), o Red Bull Bragantino conquistou os primeiros três pontos após golear o Realidade Jovem por 4 a 0.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras e São Paulo fizeram o jogo mais aguardado da rodada. Jogando em casa, na na Arena Barueri, o Verdão venceu por 3 a 2. O Corinthians, por outro lado, superou o Taubaté por 5 a 1, com domínio da partida.

continua após a publicidade

Já nesta quinta, o Ferroviária e Santos ficaram no 1 a 1 em duelo equilibrado no Benitão. Agora, o campeonato estadual tem uma pausa e será retomado em 22 de junho. Enquanto isso, as equipes disputam as últimas rodadas do Brasileirão séries A1 e A2.

Confira classificação atualizada:

Corinthians - 9 pontos

Palmeiras - 9

Ferroviária - 4

Santos - 4

São Paulo - 3

Bragantino - 3

Taubaté - 3

Realidade Jovem - 0

➡️ Santos sai na frente, mas cede empate à Ferroviária no Paulistão Feminino

Corinthians (5) x (1) Taubate - Paulistão Feminino Sicredi 2025 (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

Resultados da 3ª rodada

3 de junho (terça-feira) - Realidade Jovem 0 x 4 Red Bull Bragantino

3 de junho (terça-feira) - Palmeiras 3 x 2 São Paulo

4 de junho (quarta-feira) - Ferroviária 1 x 1 Santos

4 de junho (quarta-feira) - Corinthians 5 x 1 Taubaté

Próximos jogos e onde assistir à 4ª rodada do Paulistão feminino