Futebol Feminino

Recife recebe 3º Summit Brasileiro de Futebol Feminino

Programação também conta com Encontro Nacional de Mulheres do Futebol

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/11/2025
11:43
Confut Nordeste terá futebol feminino entre os temas. (Foto: Confut/Divulgação)
imagem cameraConfut Nordeste terá futebol feminino entre os temas. (Foto: Confut/Divulgação)
A Confut Nordeste 2025 será realizada de 2 a 4 de dezembro no Recife Expo Center, em Recife, Pernambuco, e terá em sua programação o primeiro Encontro Nacional de Mulheres do Futebol e o 3º Summit Brasileiro de Futebol Feminino, eventos voltados ao fortalecimento da rede de profissionais, troca de experiências e ampliação da representatividade na área.

O 3º Summit Brasileiro de Futebol Feminino, realizado dentro da programação da Confut Nordeste, acontece em um momento de consolidação da modalidade no país. Em 2025, Recife recebe o encontro justamente no ano em que passa a integrar o grupo de cidades-sede da Copa do Mundo no Brasil, fator que aumenta a visibilidade regional e coloca em discussão os desafios estruturais e as oportunidades abertas pelo novo cenário. 

O objetivo do evento é reunir profissionais, gestoras, treinadoras, atletas e pesquisadoras para debater temas como investimentos, desenvolvimento de base, calendário, captação de público e fortalecimento institucional dos clubes e federações. 

3º Summit Brasileiro de Futebol Feminino

10:00 – 11:00

  1. Liderança e Gestão Feminina em Clubes e Federações
  2. Speakers: Eveline Maia (Futebol para Mulheres – mediadora) + convidada/o a definir

11:00 – 12:00

  1. Copa do Mundo de 2027 e seu papel como expansor do Futebol Feminino no Brasil
  2. Speakers: Adja Andrade (Federação Pernambucana de Futebol – mediadora) + convidada/o a definir

Como se inscrever e preços

As credenciais para a Confut Nordeste estão disponíveis nos valores de R$ 450,00 (Standard), R$ 1.590,00 (Corporate) e R$ 3.900,00 (Platinum), cada uma oferecendo diferentes níveis de acesso e benefícios ao longo do evento. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site oficial da Confut Nordeste.

