Aos 25 anos, Lorrana vive um dos seus melhores momentos na carreira. A goleira, que chegou ao Fortaleza em busca de espaço após temporadas com pouca minutagem, virou personagem central da campanha tricolor ao defender dois pênaltis na final do Campeonato Cearense, contra o Ceará, e colaborar com o resultado que colocou seu nome na história recente das Leoas.

A trajetória não foi simples. Revelada no futebol nordestino, Lorrana enfrentou períodos de incerteza antes de ganhar sequência no Fortaleza. Após a conquista, Lorrana falou ao Lance! sobre o impacto do momento na própria carreira.

— Com essa evolução que tem tido o futebol feminino, eu não imaginava que pudesse ser transmitido um jogo meu e minha família pudesse me acompanhar pela televisão. Eu fiquei com um sentimento de felicidade que eu não soube nem colocar. Até hoje eu estou desfrutando desses momentos... não consigo mais falar. Eu não sei muito bem como colocar em palavras, mas o sentimento e a emoção que eu tive foi imenso — disse a goleira. A partida contou com transmissão da TV O Povo.

A arqueira também relembrou o período de reconstrução na carreira, antes de ganhar espaço no Tricolor.

— Pelo que eu vivenciei há dois anos atrás, eu não tive muita minutagem. Eu acho que o esperar foi essencial. Cheguei no Fortaleza buscando espaço, devagarzinho consegui o primeiro jogo, o segundo, fui ganhando a confiança do clube e do time. É gratificante saber que o trabalho e o esforço valem a pena — diz ela. Sobre os pênaltis que decidiram a final, Lorrana descreveu o lance como um capítulo marcante.

— Eu acho que Deus me honrou, me usou como instrumento nessas modeles para vivenciar esse momento gigante, que foi fazer história no clube. Foi uma honra mesmo, um privilégio — descreve.

