Mirassol anuncia Carine Bosetti como treinadora do time feminino
Técnica de 35 anos comandou o Avaí Kindermann na última temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Mirassol anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação de Carine Bosetti como nova treinadora do time feminino. A profissional chega para comandar o início de um novo projeto da modalidade no clube, que passa a investir na modalidade.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Rafa Esteves, ex-Corinthians, é a nova executiva de futebol feminino do Mirassol
Futebol Feminino13/01/2026
- Futebol Feminino
Nos bastidores, Mirassol se movimenta na criação de time feminino e recebe empresários
Futebol Feminino25/11/2025
- Futebol Feminino
Mirassol vai criar departamento exclusivo para o futebol feminino
Futebol Feminino07/11/2025
Vinda do Avaí/Kindermann, tradicional equipe do cenário nacional conhecida como Leoas, Carine assume agora o desafio de liderar as Leoas Paulistas.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Conheça nova treinadora do Mirassol
Aos 35 anos, Carine Bosetti construiu uma trajetória sólida no futebol feminino brasileiro, tanto à beira do campo quanto dentro dele. Natural de Concórdia (SC), ela iniciou a carreira como jogadora no próprio Kindermann e, após a transição, passou a se destacar como treinadora.
No Avaí/Kindermann, atuou como auxiliar técnica antes de assumir o comando da equipe principal, acumulando experiência em competições nacionais e conquistando o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2 em 2020. Carine possui Licenças A e B da CBF Academy.
➡️ Carnaval em BH faz Atlético-MG x Corinthians ser disputado sem torcida no Brasileirão Feminino; entenda
Projeto segue se estruturando
Antes da chegada de Carine, o clube oficializou a contratação de Rafa Esteves, ex-Corinthians, como executiva de futebol feminino do Mirassol. Com mais de dez anos de experiência em gestão esportiva, Rafaela construiu sua trajetória com foco no futebol feminino em clubes como Corinthians e Ferroviária SAF. Iniciou a carreira como supervisora do time profissional e, posteriormente, assumiu a coordenação das categorias de base, atuando diretamente no planejamento técnico das temporadas, na organização dos departamentos, na gestão orçamentária e na integração entre comissão técnica, atletas e áreas administrativas.
Em 2025, o clube anunciou que teria um time próprio, atendendo à obrigatoriedade da Conmebol para clubes que desejam disputar torneios continentais. Para estruturar a equipe, foi criado um departamento específico, responsável por organizar toda a operação e cuidar dos detalhes do novo projeto.
A iniciativa marca o primeiro passo do Mirassol para se adaptar às exigências do futebol feminino e iniciar um trabalho estruturado.
Desde 2018, a Conmebol exige que todos os clubes participantes de suas competições masculinas tenham uma equipe feminina própria ou associada. A medida faz parte do novo estatuto e regulamento de clubes publicado em 2016, que passou a ser aplicado de forma efetiva a partir de 2019.
O regulamento determina que:
O solicitante (à licença) deverá ter uma primeira equipe feminina ou associar-se a um clube que possua o mesmo. Além disso, deverá ter pelo menos uma categoria juvenil feminina ou associar-se a um clube que possua. Em ambos os casos, o solicitante deverá prover suporte técnico, equipamento e infraestrutura necessária para o desenvolvimento de ambas as equipes, com participação em competições nacionais e regionais reconhecidas pela respectiva associação membro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias