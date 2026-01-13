Rafa Esteves, ex-Corinthians, é a nova executiva de futebol feminino do Mirassol

O Mirassol anunciou a contratação de Rafaela Esteves como nova executiva de futebol responsável pelo departamento feminino do clube. A profissional chega para comandar o processo de estruturação, planejamento e desenvolvimento da modalidade, dentro do projeto institucional que marca a entrada do Mirassol no futebol feminino.

Com mais de dez anos de experiência em gestão esportiva, Rafaela construiu sua trajetória com foco no futebol feminino em clubes como Corinthians e Ferroviária SAF. Iniciou a carreira como supervisora do time profissional e, posteriormente, assumiu a coordenação das categorias de base, atuando diretamente no planejamento técnico das temporadas, na organização dos departamentos, na gestão orçamentária e na integração entre comissão técnica, atletas e áreas administrativas.

A chegada da executiva representa um marco para o Mirassol, que terá pela primeira vez, em seus 100 anos de história, uma equipe feminina. O projeto já conta com investimentos em andamento, incluindo a aquisição de um novo Centro de Treinamento voltado à categoria.

Perfil da nova gestora do Mirassol

Formada em Educação Física e pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo, Rafaela acumula certificações nacionais e internacionais e participação em projetos ligados à formação e desenvolvimento no esporte. O clube informou que uma coletiva de apresentação será realizada ainda neste mês para detalhar o planejamento do futebol feminino.

Nos bastidores, Rafaela Esteves é tratada como um dos nomes mais respeitados da gestão do futebol feminino no país. Pessoas que acompanham de perto o setor destacam que Rafa construiu uma reputação sólida ao longo dos anos, especialmente pelo trabalho desenvolvido na Ferroviária.

Em Araraquara, ao longo de quatro temporadas, assumiu a coordenação das categorias de base, sendo apontada como peça-chave em um projeto considerado referência nacional entre o sub-15 e o sub-20 até 2022.

O desempenho na Ferroviária colocou Rafaela entre os principais nomes da supervisão e coordenação da modalidade no Brasil, figurando, segundo avaliações internas, entre os três maiores do país nesse perfil de atuação. A passagem posterior pelo Corinthians teve menor protagonismo, em um contexto mais complexo e com múltiplos setores envolvidos, mas não apagou o reconhecimento pelo trabalho anterior. A avaliação é de que o Mirassol foi assertivo ao apostar em um perfil ligado à estruturação e ao desenvolvimento do futebol feminino, justamente no momento em que inicia seu projeto na modalidade.