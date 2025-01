Copa América Feminina: quando será, histórias, regras e seleções

A Copa América Feminina 2025 será realizada no Equador, reforçando a campanha de crescimento do futebol feminino no continente. O torneio contará com jogos em várias cidades-sede que serão anunciadas oficialmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) em breve.

As partidas serão realizadas em estádios modernos, preparados para receber as melhores seleções da América do Sul e proporcionar uma experiência inesquecível para torcedores e jogadoras.

Quando será disputada a Copa América Feminina 2025?

A competição está programada para ocorrer entre os dias 12 de julho e 2 de agosto de 2025. O torneio é tradicionalmente realizado no período de inverno no hemisfério sul, garantindo melhores condições climáticas para os jogos e maior disponibilidade de público nos estádios.

Como surgiu a Copa América Feminina?

A Copa América Feminina foi criada em 1991 pela CONMEBOL como resposta ao crescimento do futebol feminino no continente. A primeira edição foi realizada na Brasil, e o torneio desde então serve como classificatório para a Copa do Mundo Feminina da FIFA e os Jogos Olímpicos.

Ao longo das décadas, a competição se consolidou como a principal disputa entre seleções femininas da América do Sul, promovendo a visibilidade do esporte e o desenvolvimento do futebol feminino no continente.

Formato e regras do torneio

A Copa América Feminina 2025 terá 10 seleções participantes, todas filiadas à CONMEBOL. O formato será dividido em duas fases principais:

Fase de Grupos

As 10 seleções serão divididas em dois grupos de cinco.

As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno único.

As duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais.

Semifinais e final

As quatro seleções classificadas disputam as semifinais em jogos únicos.

As vencedoras avançam para a grande final, enquanto as perdedoras disputam o terceiro lugar.

Em caso de empate nas fases eliminatórias, a decisão será nos pênaltis.

Classificação para torneios internacionais

A Copa América Feminina também é um torneio classificatório para competições globais:

As duas melhores seleções garantem vaga direta na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

A campeã e a vice-campeã conquistam vagas nos Jogos Olímpicos de 2028.

Vaga na Finalíssima de 2026, contra a campeã da Eurocopa Feminina.

Seleções participantes

As 10 seleções que disputarão a Copa América Feminina 2025 são as seguintes:

Grupo A:

Equador

Argentina

Chile

Peru

Uruguai

Grupo B:

Brasil (atual campeão) Bolívia Colômbia Paraguai Venezuela

O Brasil, maior vencedor do torneio, busca manter sua hegemonia no continente. Já seleções como Argentina, Colômbia e Chile prometem ser fortes adversárias na disputa pelo título.

Impacto da Copa América Feminina no futebol feminino

A Copa América Feminina desempenha um papel crucial na promoção e no crescimento do futebol feminino na América do Sul. Além de oferecer visibilidade às atletas, o torneio ajuda a consolidar a estrutura do esporte no continente, incentivando investimentos em infraestrutura, treinamento e competições de base.