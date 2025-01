A CBF definiu o calendário do futebol feminino com importantes mudanças para este ano. Entre as novidades, destaca-se o retorno da Copa do Brasil, competição que não era realizada desde 2016, que contará com a participação de 64 clubes.

O Campeonato Brasileiro Feminino também sofrerá alterações, como a redução do número de equipes rebaixadas para duas e o aumento das vagas de acesso à Série A1 para quatro. A decisão foi tomada durante uma reunião online com federações e equipes, evidenciando o compromisso da CBF com o desenvolvimento e a visibilidade do futebol feminino no Brasil.

A Supercopa feminina, que dá início às atividades oficiais do calendário brasileiro, será realizada no dia 2 de março, mantendo o formato do ano interior. O Brasileiro Feminino A1 tem previsão de começar em 16 de março, enquanto a Copa do Brasil, que irá abranger times das séries A1, A2 e A3, deve ser realizada entre 14 de maio e 19 de novembro.

Para 2026, a CBF também discutiu uma mudança no formato da Supercopa. A ideia é se inspirar no modelo masculino, mas para o vencedor do Brasileirão encarar o vencedor da própria Supercopa do Brasil.

A entidade também inclui os campeonatos Brasileiros das Séries A2 e A3, além dos torneios sub-17, sub-20 e a Liga Desenvolvimento nas categorias sub-16 e sub-14, com os estaduais programados para ocorrer entre 3 de agosto a 14 de dezembro de 2025, no calendário do futebol feminino da CBF.

Calendário do Futebol Feminino em 2025

Supercopa - 02/03 a 09/03 Copa do Brasil - 14/05 a 19/11 Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09 Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08 Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07 Liga Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14 - 28/03 a 03/04 Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08 Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08 Estaduais - 03/08 a 14/12

