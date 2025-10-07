Em uma iniciativa que uniu esporte, inclusão e inspiração, 50 meninas de 23 países viveram a experiência de treinar nas instalações do FC Barcelona e conhecer jogadoras como Aitana Bonmatí, Mapi León e Jana Fernández. A ação fez parte da segunda edição do projeto global “O Sonho Bimbo”, promovido pelo Grupo Bimbo em maio deste ano, na capital catalã.

continua após a publicidade

Entre as participantes estava Anna Beatriz, de 11 anos, jogadora do Malaguetas Futebol Feminino, de São Paulo.

— Jogo futebol desde muito pequenininha na creche, mas hoje participo do Malaguetas Futebol Feminino que me deu a oportunidade de participar do Sonho Bimbo. Após essa experiência fui indicada e selecionada para Federação do Grajaú Country Club Feminino — disse ela, ao Lance!.

— Foi um verdadeiro sonho, o mais lindo pra mim. Foi minha primeira viagem pra fora do Brasil, conheci outras línguas, pessoas novas, comidas diferentes. E o mais importante foi conhecer as jogadoras Aitana, Mapi Leon, Rolfo e Janna Fernandes, elas são inspirações pra meninas como eu, que sonha em jogar. Esse é meu sonho, quero jogar na seleção do meu país — completou Bia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A estadia em Barcelona

A experiência, realizada em maio, foi muito além dos gramados. As meninas participaram de dois dias de treinos com técnicos do Barça, workshops da Barça Academy, atividades culturais pelo Bairro Gótico e até uma oficina de panificação com profissionais da Bimbo em Santa Perpètua de Mogoda. A vivência terminou com um amistoso contra equipes da academia do clube.

Aitana Bonmatí, do Barcelona, durante "Sonho Bimbo". (Foto: Bimbo/Divulgação)

Incentivo ao futebol feminino

Claudia Matos, executiva de Comunicação Corporativa, Gestão de Mudanças, Cultura e Relações Institucionais do Grupo Bimbo, defendeu que o projeto reforça o poder transformador do esporte.

continua após a publicidade

— Nós acreditamos que o esporte é muito mais do que competição: é empoderamento e inspiração. Queríamos criar uma iniciativa que mostrasse que talento não tem fronteiras e que oportunidades devem ser para todas. Com “O Sonho Bimbo”, unimos incentivo ao esporte, nutrição saudável e igualdade de gênero — afirmou.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No Brasil, o projeto tem a chancela das marcas Pullman e Plusvita, conectando o propósito da companhia com famílias e jovens atletas. Para Priscilla Barbosa, diretora de Marketing de Pães, Pães Especiais e Bolos, o patrocínio ao Barça Feminino é uma forma prática de nutrir sonhos e transformar realidades.

— Essa parceria traduz o propósito da Bimbo de nutrir um mundo melhor. É sobre criar oportunidades reais por meio do esporte, promover autoestima e inspirar meninas a acreditarem em seus sonhos. Ver o brilho nos olhos delas é o que torna essa experiência inesquecível — destacou.

A campanha vai além da experiência esportiva, conectando futebol feminino a valores como equidade e hábitos saudáveis. A empresa busca criar oportunidades de vivência para meninas, como treinos profissionais, workshops e mentorias, promovendo desenvolvimento pessoal e social.