Futebol Feminino

Presidente da CBF celebra final do Brasileirão Feminino e projeta: ‘Chegar forte na Copa de 2027’

Samir Xaud esteve na Neo Química Arena para a decisão entre Corinthians e Cruzeiro

Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
12:28
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
  Mais Notícias

Presente na Neo Química Arena para a grande final do Brasileirão entre Corinthians e Cruzeiro, o presidente da CBF, Samir Xaud, falou sobre o futebol feminino e o futuro da modalidade no país. Em entrevista à TV Brasil antes de a bola rolar, o mandatário celebrou o sucesso do campeonato e já projetou a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no país.

Relacionadas

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

'Chegar forte em 2027 na nossa Copa do Mundo'

Para o presidente da entidade, uma competição nacional forte é o principal caminho para o sucesso da Seleção Brasileira no Mundial que será disputado em casa.

— Grande final, graças a Deus o campeonato está fechando com chave de ouro. É importantíssima essa divulgação. Nós queremos difundir o futebol feminino por todo o Brasil, fortalecer o nosso produto — disse Xaud, antes de completar:

— É para que nós consigamos melhorar cada vez mais e chegar forte em 2027 na nossa Copa do Mundo Feminina que vem por aí.

➡️É campeão! Corinthians vence Cruzeiro e conquista Brasileirão Feminino 2025

A grande final do Brasileirão Feminino

Diante de mais de 41 mil torcedores na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e se sagrou heptacampeão do Brasileirão Feminino neste domingo (14). O gol do título foi marcado pela zagueira Thaís Ferreira, no início do segundo tempo. A partida foi equilibrada na primeira etapa, com o Cruzeiro chegando a acertar a trave em sua melhor chance, mas as Brabas se impuseram na segunda etapa para garantir a vitória e coroar a grande festa da Fiel em São Paulo.

Final do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Final do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

