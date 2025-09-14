A decisão do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro será neste domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Quem não for ao estádio poderá acompanhar a partida em diferentes pontos do país.

Em São Paulo, haverá transmissão em lugares como Museu do Futebol e Nossa Arena. Em Minas Gerais, a final será exibida no Bar Monumental, em Belo Horizonte, e no Arapuca Bar e Casa de Show, em Varginha. Confira endereços.

Museu do Futebol

Localizado no tradicional palco do futebol paulista, o Pacaembu, o Museu do Futebol exibe a decisão na zona mista (segundo andar), com entrada gratuita. O horário de funcionamento é de 9 às 17h.

Endereço: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo

Nossa Arena

A arena situada na região da Barra Funda, em São Paulo, terá entrada gratuita e telão para a transmissão da final. Além de acompanhar o jogo, o público poderá participar de um bolão que premiará o vencedor com uma camisa oficial da Seleção Brasileira.

Endereço: acesso por debaixo do - Rua Nicolas Boer, 200 rua sem saída, Viaduto Pompéia - Barra Funda, São Paulo - SP

Bar Monumental

Ponto de encontro para amantes de música e esporte em Belo Horizonte, o Bar Monumental abre às 10h deste domingo e transmite a decisão do Brasileirão Feminino entre Corinthians e Cruzeiro.

Endereço: Rua Cel. Pedro Paulo Penido, 495 - Cidade Nova, Belo Horizonte - MG

Arapuca Bar e Casa de Show

Em Varginha, no interior de Minas Gerais, o Arapuca Bar e Casa de Show abre as portas a partir das 10h para receber a torcida cruzeirense e transmitir a grande final. O espaço fica na Avenida Celina Ferreira Ottoni, 4560, bairro Padre Vítor.

Endereço: avenida Celina Ferreira Ottoni, 4560. Padre Vítor (próximo à faculdade)

Onde assistir à final do Brasileirão Feminino na televisão

A final deste domingo entre Corinthians e Cruzeiro inicia às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá ampla cobertura na televisão. O jogo decisivo será transmitido em TV aberta pela Globo e pela TV Brasil, e seus respectivos streamings: Globoplay e TV Brasil Play. Em canal fechado, terá exibição do Sportv.