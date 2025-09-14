menu hamburguer
Futebol Feminino

Final do Brasileirão Feminino tem prorrogação? O que acontece se Corinthians e Cruzeiro empatarem

Campeão será decidido neste domingo (14)

Corinthians e Cruzeiro durante jogo de ida, na Arena Independência. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)
imagem cameraCorinthians e Cruzeiro durante jogo de ida da final do Brasileirão Feminino, na Arena Independência. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
08:00
Neste domingo (14), às 10h30, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, para decidir o título do Brasileirão Feminino 2025. Depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida, a final precisará de um vencedor e, se necessário, a decisão será nos pênaltis.

Caso haja empate no tempo regulamentar na decisão, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, conforme o regulamento da competição divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ou seja, se o Corinthians e o Cruzeiro não conseguirem sair com a vitória nos 90 minutos, a taça será decidida de forma direta nas penalidades, sem prorrogação.

➡️ Corinthians x Cruzeiro: quem pode ser protagonista da final do Brasileirão Feminino

Veja formato do Brasileirão Feminino:

  1. Primeira Fase (Turno Único): As 16 equipes enfrentam-se em turno único, totalizando 15 rodadas. Os oito melhores colocados avançam para a fase eliminatória e duas são rebaixadas à Série A2.
  2. Segunda Fase (Quartas de Final): Os oito classificados disputam duelos em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. Os vencedores avançam para a próxima fase.
  3. Terceira Fase (Semifinais): Os quatro times restantes competem em confrontos eliminatórios, também em ida e volta, para determinar os finalistas.
  4. Quarta Fase (Final): Os dois clubes finalistas disputam o título em dois jogos: ida e volta. O vencedor é coroado campeão do torneio.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians e Cruzeiro empataram no jogo de ida

No Independência com público recorde, Cruzeiro e Corinthians empataram em 2 a 2 pela ida da final do Brasileirão Feminino. As autoras dos gols deste domingo (7) foram Gi Fernandes e Zanotti, para as Brabas, e Marília e Isabela, para as Cabulosas. O público presente foi de 19.175 torcedores, o maior do time mineiro.

Cruzeiro e Corinthians se enfentam pela final do Brasileirão Feminino
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pela final do Brasileirão Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

