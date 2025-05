Samir Xaud foi eleito no último domingo (25) o novo presidente da CBF. Junto com os oito vice-presidentes eleitos, ele já assumiu o mandato que se estenderá até abril de 2029. Nascido em Boa Vista, em Roraima, o mandatário foi duramente criticado por Galvão Bueno durante o programa 'Galvão e Amigos', na Band.

- Para mim, essa eleição foi apenas protocolar. Ela foi quase uma aclamação de um jovem sem nenhuma experiência em direção de futebol, nem em clube nem em federação. Se a gente for buscar na história, a grande maioria dos vice-presidentes dele está diretamente ligada a gestões anteriores que foram, no mínimo, desonrosas para o futebol brasileiro. Não me agradou, achei tudo muito esquisito. Mas eu defendo a tese de que ninguém deve acusar ou julgar ninguém antes que o trabalho seja feito. Então, vamos esperar para poder falar. Mas quer saber de uma coisa? Tenho muito medo de estar certo naquilo que eu estou pensando agora. Não vai dar certo! - disse Galvão Bueno.

Quem é Samir Xaud?

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, foi eleito presidente da CBF neste domingo (25). Médico infectologista e especialista em medicina esportiva, Samir também é empresário e dirigente esportivo. Foi eleito, no início de 2024, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), em um processo que marcaria uma transição histórica, mas que não acontecerá.

Os vices eleitos na chapa de Samir Xaud são Ednailson Rozenha (presidente da Federação Amazonense), Fernando Sarney (que é vice a CBF desde 2003), Flávio Zveiter (ex-presidente do STJD), Gustavo Dias Henrique (ex-diretor de Relações Institucionais da CBF), José Vanildo (presidente da Federação Norte-rio-grandense), Michelle Ramalho (presidente da Federação Paraibana), Ricardo Paul (presidente da Federação Paraense) e Rubens Angelotti (presidente da Federação Catarinense).