Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acompanhou in loco a final da Copa do Brasil Feminina contra a Ferroviária. A dirigente entrou em campo antes da bola rolar, ao lado dos presidentes Samir Xaud (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos, e Filippo Bertolucci, representando a SAF Ferroviária.

Ferroviária e Palmeiras disputam a taça da Copa do Brasil Feminina na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo conta com transmissão da Globo, Nsports e Sportv e, em caso de empate, o título será decidido nas penalidades.

Confira vídeo do momento:

Campanhas de Ferroviária e Palmeiras até a final

A Ferroviária entrou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase, assim como o Palmeiras, por ambas as equipes disputarem a Série A1 do Brasileirão Feminino. A Locomotiva venceu o Coritiba por 5 a 1, depois passou pelo Vitória (BA), por 3 a 0, nas oitavas. Nas quartas, superou o Internacional por 2 a 0, e depois o Bahia pelo mesmo placar, nas semis.

O Palmeiras eliminou o Avaí Kindermann (4-0), América-MG (3-0), Sport (5-0), e vem de uma vitória consistente no clássico contra o São Paulo, com direito a goleada por 4 a 0. O time de Rosana Augusto chega à decisão sem ter levado gols na competição.

