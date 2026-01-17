Ambiente competitivo, torcida e seleção: por que Belén Aquino escolheu o Corinthians
Atacante uruguaia de 23 anos assina até 2028 e aposta no ambiente competitivo do Timão
Belén Aquino chega ao Corinthians como uma aposta clara de impacto ofensivo e também de projeção internacional. Aos 23 anos, a atacante uruguaia desembarca no Parque São Jorge após três temporadas de destaque pelo Internacional.
Em Porto Alegre, acumulou bons números, regularidade e protagonismo no ataque. Canhota de baixa estatura, mas explosiva, a jogadora atua preferencialmente pela ponta direita, com capacidade de infiltração, finalização curta e leitura para jogar por dentro. A uruguaia chega motivada pelo novo contexto esportivo.
A atacante entende que o nível de exigência do clube também dialoga diretamente com seus objetivos individuais.
— A decisão de vir para cá também tem a ver com a seleção. Temos muitas competições, muita competitividade interna e externa, e é um momento de crescer individualmente para ajudar o Corinthians e a seleção — disse ela, durante entrevista coletiva de apresentação.
Nos últimos anos, Belén foi uma das principais peças do Internacional, com médias consistentes de gols e participações diretas nas jogadas ofensivas. Em 2025, marcou 11 gols em 26 partidas, repetindo números semelhantes em temporadas anteriores. Ainda assim, a atacante admite que o cenário esportivo pesou na escolha pela mudança.
— Não é segredo para ninguém que os últimos anos do Inter não foram bons, e creio que isso também motiva a sair — explicou.
O Corinthians, por sua vez, já monitorava a atleta há mais tempo. Segundo Belén, uma primeira investida aconteceu no fim de 2024, mas sem avanço.
— Naquela vez, o Corinthians apareceu perto do Natal. Agora é diferente, as conversas começaram bem antes de dezembro, é um novo momento — contou. O contrato firmado até o fim de 2028 reforça a confiança do clube no potencial de longo prazo da uruguaia, que também elogiou o apoio da Fiel.
Com passagem pela seleção principal do Uruguai e presença frequente em competições continentais, Belén Aquino chega ao Timão com discurso simples e objetivo.
— Dar meu melhor para o que for. Fazer a melhor coisa para ganhar — resumiu. No Corinthians, a atacante passa a disputar espaço em um elenco acostumado a decisões, títulos e alta pressão, cenário que ela mesma define como o ambiente ideal para crescer de rendimento.
