O Brasileirão Feminino Série A2 tem início em 14 de março com duas novidades: o Pérolas Negras, do Rio de Janeiro, e a UDA, de Alagoas. As equipes herdam vagas de Vitória (BA) e Mixto (MT), que disputarão a primeira divisão nacional nesta temporada.

continua após a publicidade

— Vitória e Mixto conquistaram o acesso à elite após as desistências de Real Brasília e Fortaleza. Desta forma, equipes com a sexta e melhor campanha da A3 também subiram de divisão, e comemoraram o feito nas redes sociais. A Academia Pérolas Negras está na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. As #JoiasRaras conquistam pela primeira vez o acesso na competição nacional! — publicou o Pérolas Negras nas redes sociais.

— Vamos por mais! — escreveu o clube alagoano.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como será o Brasileirão Série A2 em 2026

As mudanças no calendário do futebol feminino promovidas pela CBF refletiram em todas as divisões do Brasileirão Feminino. Disputam a competição: Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Avaí/Kindermann, Ação-MT, Itacoatiara, Paysandu, Rio Negro-RR, Sport, 3B da Amazônia, Itabirito, Vila Nova, Doce Mel, Atlético Piauiense, Pérolas Negras* e UDA-AL*.

continua após a publicidade

Neste ano, a Série A2 terá início em 14 de março e final prevista para 19 de setembro, com aumento de 13 para 21 datas (o que representa aumento de 70 para 134 jogos) e o número de 16 clubes participantes mantido. As datas-base das rodadas são quartas-feiras e sábados.

➡️ Quem deve ficar com as vagas de Fortaleza e Real Brasília? O cenário do Brasileirão Feminino para 2026

O formato da competição passa por alteração, com turno único e grupo único na 1ª fase. As cotas aos clubes participantes passam por reajuste de 2,4 vezes, passando a R$ 360 mil para cada na primeira fase. Quatro clubes se classificam para a A1 e dois são rebaixados para a A3. As equipes participantes têm vaga garantida na Copa do Brasil Feminina.