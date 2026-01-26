A zagueira do Palmeiras, Gi Campiolo, iniciou a temporada de 2026 com expectativas elevadas e valorizou a oportunidade de participar da pré-temporada desde o primeiro dia ao lado do elenco, etapa considerada fundamental para ganhar ritmo e se firmar ao longo do ano.

Segundo a jogadora, o fim do último ano foi marcado por um sentimento de satisfação pessoal. Depois de um período afastada, ela conseguiu voltar a atuar e readquirir confiança dentro de campo. Agora, com a preparação iniciada desde o começo, Campiolo vê o momento como fundamental para ganhar ritmo coletivo e se consolidar ao longo da temporada.

— No último ano já fiquei feliz de poder retornar e voltar a ter alguns minutos em campo. E agora, começar a pré temporada com todo o time foi muito importante e também para ganhar ritmo com todo mundo — disse ela.

Durante as férias, a atleta manteve uma rotina de treinos, ainda que em intensidade mais leve. Ela contou que o cuidado físico fez parte do período de descanso, mas sempre equilibrado com momentos fora do futebol. Para Giovanna, aproveitar o tempo com a família também foi essencial para chegar ao novo ano mentalmente preparada.

— Me mantive treinando nas férias, o que para mim é fácil pois gosto muito de treinar e tirar um momento do dia para isso. Claro que de uma forma mais leve e com uma rotina diferente para conseguir aproveitar e estar com a família, que também são momentos importantes mentalmente — completou.

Palmeiras mira títulos na temporada

No planejamento para 2026, a defensora deixou claro que o objetivo individual está diretamente ligado ao desempenho coletivo. A meta é aumentar a minutagem em campo, ajudar o time sempre que possível e seguir evoluindo dia após dia dentro do elenco comandado pelo Palmeiras.

Com o clube sendo apontado como um dos favoritos da temporada, principalmente pelo investimento recente e pelo desempenho no fim de 2025, Campiolo adotou um discurso cauteloso. Para ela, as expectativas são altas, mas o trabalho precisa seguir com os pés no chão.

— Sabemos que o futebol está cada vez mais competitivo, mas vamos buscar nossos objetivos, que são os títulos — destacou.

A jogadora também ressaltou a força do elenco palmeirense e reconheceu o impacto positivo dos investimentos feitos pelo clube. Ainda assim, reforçou que o foco do grupo está no trabalho diário e na construção dos resultados ao longo do ano.

— Temos um grande elenco, mas vamos trabalhar como sempre foi feito, com humildade, para conquistar nossos objetivos — completou.

