Torcedores do Flamengo avaliam estreia do goleiro Andrew: 'Coitado'

A torcida do Flamengo reconheceu que a estreia de Andrew foi marcada por uma infeliz falta de sorte. Apesar das boas defesas e atuação sólida quando foi requisitado, o goleiro recém-contratado estreou com derrota contra um dos maiores rivais no Maracanã. O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Andrew chega para reforçar o Flamengo

Vindo do Gil Vicente, de Portugal, Andrew acertou contrato com o Flamengo por quatro anos, válido até dezembro de 2029. O goleiro foi a segunda contratação da janela. O primeiro anunciado na janela de 2026 foi o zagueiro Vitão, contratado junto ao Internacional.

No Flamengo, agora, Andrew brigará por posição com o argentino Rossi.

Natural de Duque de Caxias, Andrew começou nas categorias de base do Botafogo em 2011, quando tinha apenas nove anos de idade. Ele ficou no alvinegro até 2020, quando disputou a Copinha daquele ano. Antes de se transferir ao Gil Vicente, chegou a ser emprestado para o Maranhão Atlético.

Andrew chega para ser opção em uma temporada cheia para o Flamengo. Andrew terá pela frente o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Rei, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, já se transforma em opção para a disputa do Campeonato Carioca.

Andrew estreou pelo Flamengo com derrota para o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo encara o São Paulo, no mesmo dia, às 21h30.