Atuação de Estêvão pelo Chelsea repercute: 'Ainda longe do auge'

Estevão assumiu o protagonismo do duelo contra o Crystal Palace no Selhurst Park e ajudou Chelsea assumir a 4ª posição na tabela da Premier League. Autor de um golaço, o cria do Palmeiras virou o centro das atenções deste final de semana de Campeonato Inglês. Além do gol, Estêvão também serviu seu companheiro brasileiro João Pedro, que ampliou o placar.

Como foi o gol?

Em erro incrível da defesa do Crystal Palace, Estevão antecipou o passe errado e corre numa velocidade impressionante de trás do meio-campo até a área adversária e apenas tirou do goleiro Dean Henderson com categoria para abrir o placar para os Blue.

Web enlouquece com atuação de Estêvão em Chelsea x Crystal Palace

Quase fez três 😱

Estevão recebeu na entrada grande área e finalizou colocado de canhota para grande defesa de Dean Henderson que evitou o gol do brasileiro. Seria a 3ª participação para gol do camisa 41 no jogo.

Em replay do primeiro gol, Estêvão recebeu novamente livre para correr o campo ofensivo em trapalhada da defesa adversária. Infelizmente, dessa vez o atacante brasileiro ficou com ângulo apertado e não conseguiu converter a jogada em gol.

Como foi Crystal Palace x Chelsea?

Na primeira etapa, o Crystal Palace teve a primeira grande oportunidade do jogo após uma bobeira de Badiashile em que Mateta roubou a bola no campo de ataque, ficou cara a cara com Robert Sánchez e bateu cruzado para um milagre do goleiro espanhol. O Chelsea respondeu com Enzo Fernández aproveitando um corte da zaga após um cruzamento e finalizando por cima da meta. Os mandantes assustaram os Blues após uma bola alçada na área em que Sarr escorou de perna direita, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Mas aos 33 minutos, Estêvão aproveitou um recuo de bola errado, conduziu a bola do meio de campo até a área e finalizou para estufar as redes e abrir o placar para o Chelsea. Na reta final, o camisa 41 fez grande jogada pelo lado direito e quase marcou seu segundo gol, mas o chute cruzado com muito perigo saiu pela linha de fundo.

Estêvão, João Pedro e Enzo marcam em Chelsea x Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis/AFP)

No segundo tempo, o Chelsea ampliou o marcador aos quatro minutos com João Pedro sendo lançado em profundidade por Estêvão, cortando um defensor e batendo de canhota para estufar as redes. Na sequência, Estêvão foi acionado no bico da grande área e finalizou cruzado para grande defesa de Henderson. E aos 18 minutos, Enzo Fernández marcou o 3º gol dos Blues após converter uma cobrança de pênalti marcado com o auxílio do VAR. Aos 27 minutos, o Crystal Palace teve Wharton expulso, mas isso não impediu a equipe de descontar o marcador aos 42 minutos com Richards marcando de cabeça após pressão da equipe mandante.

