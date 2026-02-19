menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Onde assistir à 2ª rodada do Brasileirão Feminino 2026: jogos, horários e locais

Grêmio x Palmeiras, Corinthians x Fluminense e Cruzeiro x Santos são os destaques

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/02/2026
17:17
artida entre Corinthians x São Paulo, realizado esta manhã no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
imagem cameraartida entre Corinthians x São Paulo, realizado esta manhã no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
A segunda rodada do Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira (20) com três partidas e promete esquentar a disputa na parte de cima da tabela. Os jogos serão transmitidos pelo Sportv, pela NSports, CBF TV e TV Brasil.

Um dos destaques é o confronto entre Grêmio e Palmeiras, às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Mais tarde, às 21h, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, no Luso-Brasileiro, enquanto o Corinthians encara o Fluminense, na Neo Química Arena, às 21h30.

A rodada segue no fim de semana e será encerrada apenas na segunda-feira (23). Entre os confrontos, chamam atenção os duelos entre Cruzeiro e Santos, na Arena do Jacaré, e São Paulo contra o Bahia, em Cotia. As partidas são importantes para as equipes que venceram na estreia tentarem se manter entre os líderes, enquanto os clubes derrotados buscam os primeiros pontos para não se distanciarem do grupo de classificação.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogos da 2ª rodada do Brasileirão Feminino

Quinta-feira (20/02)
• Grêmio x Palmeiras — 19h — Estádio Francisco Novelletto — Onde assistir: SporTV
• Flamengo x Red Bull Bragantino — 21h — Estádio Luso-Brasileiro — Onde assistir: TV Brasil
• Corinthians x Fluminense — 21h30 — Neo Química Arena — Onde assistir: SporTV

Sábado (21/02)
• América-MG x Internacional — 15h — Arena Frimisa — Onde assistir: CBF TV
• Ferroviária x Botafogo — 18h — Fonte Luminosa — Onde assistir: NSports

Domingo (22/02)
• Juventude x Atlético-MG — 15h — Estádio Homero Soldatelli — Onde assistir: CBF TV

Segunda-feira (23/02)
• Vitória x Mixto-MT — 15h — Estádio de Pituaçu — Onde assistir: CBF TV
• Cruzeiro x Santos — 19h — Arena do Jacaré — Onde assistir: NSports
• São Paulo x Bahia — 21h — Cotia — Onde assistir: TV Brasil

Palmeiras supera Corinthians e fica com taça da Supercopa Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
