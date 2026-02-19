Onde assistir à 2ª rodada do Brasileirão Feminino 2026: jogos, horários e locais
Grêmio x Palmeiras, Corinthians x Fluminense e Cruzeiro x Santos são os destaques
A segunda rodada do Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira (20) com três partidas e promete esquentar a disputa na parte de cima da tabela. Os jogos serão transmitidos pelo Sportv, pela NSports, CBF TV e TV Brasil.
Um dos destaques é o confronto entre Grêmio e Palmeiras, às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Mais tarde, às 21h, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, no Luso-Brasileiro, enquanto o Corinthians encara o Fluminense, na Neo Química Arena, às 21h30.
A rodada segue no fim de semana e será encerrada apenas na segunda-feira (23). Entre os confrontos, chamam atenção os duelos entre Cruzeiro e Santos, na Arena do Jacaré, e São Paulo contra o Bahia, em Cotia. As partidas são importantes para as equipes que venceram na estreia tentarem se manter entre os líderes, enquanto os clubes derrotados buscam os primeiros pontos para não se distanciarem do grupo de classificação.
Jogos da 2ª rodada do Brasileirão Feminino
Quinta-feira (20/02)
• Grêmio x Palmeiras — 19h — Estádio Francisco Novelletto — Onde assistir: SporTV
• Flamengo x Red Bull Bragantino — 21h — Estádio Luso-Brasileiro — Onde assistir: TV Brasil
• Corinthians x Fluminense — 21h30 — Neo Química Arena — Onde assistir: SporTV
Sábado (21/02)
• América-MG x Internacional — 15h — Arena Frimisa — Onde assistir: CBF TV
• Ferroviária x Botafogo — 18h — Fonte Luminosa — Onde assistir: NSports
Domingo (22/02)
• Juventude x Atlético-MG — 15h — Estádio Homero Soldatelli — Onde assistir: CBF TV
Segunda-feira (23/02)
• Vitória x Mixto-MT — 15h — Estádio de Pituaçu — Onde assistir: CBF TV
• Cruzeiro x Santos — 19h — Arena do Jacaré — Onde assistir: NSports
• São Paulo x Bahia — 21h — Cotia — Onde assistir: TV Brasil
