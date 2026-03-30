Palmeiras e Flamengo duelam pelo Brasileirão Feminino; veja escalações
Bola rola às 21h30, na Arena Barueri
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O Palmeiras recebe o Flamengo na noite desta segunda-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão do Sportv.
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O confronto vale a liderança do Brasileirão e coloca frente a frente equipes que se conhecem bem. O Verdão conta com a atacante Gláucia e a treinadora Rosana Augusto, que estavam no Mengão na temporada passada.
Arena Crefisa Barueri pronta pra mais um confronto pelo Brasileirão Feminino! 📍 pic.twitter.com/hjPj7dCm6v— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 30, 2026
Times titulares de Palmeiras e Flamengo
O Palmeiras vem a campo com Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Lorena Benítez; Andressinha, Brena e Raíssa Bahia; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Gláucia.
O Flamengo, comandado por Celso Silva, terá Vivi Holzel; Monalisa, Layza Cavalcanti, Núbia, Jucinara; Letícia, Djeni, Ju Ferreira e Fernanda; Laysa e Cristiane.
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FICHA TÉCNICA - Palmeiras 🆚 Flamengo
- Brasileirão Feminino - Sexta rodada
- Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília).
- Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)
- Onde assistir: SporTV (TV fechada)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)
Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Lorena Benítez; Andressinha, Brena e Raíssa Bahia; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Gláucia
Flamengo (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa, Layza Cavalcanti, Núbia, Jucinara; Letícia, Djeni, Ju Ferreira e Fernanda; Laysa e Cristiane.
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