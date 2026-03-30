O Palmeiras recebe o Flamengo na noite desta segunda-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão do Sportv.

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O confronto vale a liderança do Brasileirão e coloca frente a frente equipes que se conhecem bem. O Verdão conta com a atacante Gláucia e a treinadora Rosana Augusto, que estavam no Mengão na temporada passada.

Arena Crefisa Barueri pronta pra mais um confronto pelo Brasileirão Feminino! 📍 pic.twitter.com/hjPj7dCm6v — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 30, 2026

Times titulares de Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras vem a campo com Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Lorena Benítez; Andressinha, Brena e Raíssa Bahia; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Gláucia.

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O Flamengo, comandado por Celso Silva, terá Vivi Holzel; Monalisa, Layza Cavalcanti, Núbia, Jucinara; Letícia, Djeni, Ju Ferreira e Fernanda; Laysa e Cristiane.

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FICHA TÉCNICA - Palmeiras 🆚 Flamengo

Brasileirão Feminino - Sexta rodada

Data e horário: segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília).

segunda-feira, 30 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília). Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)

Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP) Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)

Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Lorena Benítez; Andressinha, Brena e Raíssa Bahia; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Gláucia

Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi Holzel; Monalisa, Layza Cavalcanti, Núbia, Jucinara; Letícia, Djeni, Ju Ferreira e Fernanda; Laysa e Cristiane.