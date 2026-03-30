Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão Feminino

O Atlético-MG recebe o São Paulo nesta segunda-feira (30) às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida acontece na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e coloca frente a frente equipes que chegam embaladas por vitórias expressivas.

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Ficha do jogo CAM SÃO CAM X SÃO 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Data e Hora 19h (de Brasília), domingo, 15 de março de 2026 Local Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Do outro lado, o Furacão tenta quebrar uma sequência de dois jogos sem vencer. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe paranaense busca somar pontos fora de casa para não se distanciar do pelotão de frente e retomar a confiança na competição nacional.

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Como chega o Atlético-MG?

As meninas do Atlético-MG chegam para o duelo com o moral elevado após uma vitória fundamental para as pretensões do clube na temporada. Jogando fora de casa contra o Vitória, o Galo dominou as ações e aplicou um sonoro 3 a 0, resultado que deu fôlego ao time na luta para subir na tabela. Ocupando atualmente a 13ª colocação, a equipe mineira aposta no fator casa para surpreender o Tricolor e engatar uma sequência positiva que a afaste definitivamente da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG venceu o Vitória-BA fora de casa na última rodada do Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Como chega o São Paulo?

O São Paulo vive um momento de plena ascensão e chega a Sete Lagoas embalado por uma atuação de gala no Choque-Rainha. A vitória por 3 a 0 sobre o rival Palmeiras consolidou a equipe na 5ª posição com 10 pontos conquistados. As Soberanas entram em campo com uma motivação extra: os três pontos podem valer a liderança isolada da competição ao fim da rodada, caso Cruzeiro e Palmeiras tropecem em seus respectivos compromissos.

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Carol Gil saiu do banco para marcar um dos gols do São Paulo contra o Palmeiras (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

✅Ficha do jogo

ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

📅 Data: segunda, 30 de março de 2026

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

📺 Onde assistir: Sportv e NSports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG (Técnica: Fabi Guedes)

Weber; Nine, Barraca, Hingredy, Diovanna; Laura Maria, Nunes e Kaiuska; Amália, Pimenta e Anny Marabá

SÃO PAULO (Técnica: Rosana Augusto)

Kate Tapia, Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia, Emily Assis, Andressinha, Ingryd Lima, Brena, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão