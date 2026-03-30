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Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 6ª rodada

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta segunda (30)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/03/2026
17:22
Atualizado há 3 minutos
Flamengo e Palmeiras durante Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
imagem cameraFlamengo e Palmeiras durante Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
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A sexta rodada do Brasileirão Feminino chega com confrontos diretos que podem mexer na parte de cima da tabela e também na briga por recuperação. O Palmeiras segue na liderança da competição, mas tem Cruzeiro e Flamengo na cola pelo topo da tabela.

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O destaque inicial fica para o duelo entre Atlético-MG e São Paulo, que abre a rodada em um teste importante para as mineiras diante de um dos elencos mais consistentes da competição. Mais tarde, a tradicional Ferroviária recebe o Cruzeiro, enquanto Palmeiras e Flamengo protagonizam um dos jogos mais aguardados da rodada, em Barueri.

A sequência da rodada mantém o nível alto de competitividade, com equipes buscando afirmação e regularidade. Fluminense encara o Juventude, enquanto o Bahia mede forças com o América-MG. Nos jogos finais, atenção para o confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, além de Botafogo contra Santos, que fecha a rodada com promessa de equilíbrio.

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6ª rodada do Brasileirão Feminino: onde assistir

  • Atlético-MG x São Paulo — 30/03, 19h — Sportv
  • Ferroviária x Cruzeiro — 30/03, 21h — TV Brasil
  • Palmeiras x Flamengo — 30/03, 21h30 — Sportv
  • Fluminense x Juventude — 01/04, 15h — CBF TV
  • Bahia x América-MG — 01/04, 19h — CBF TV
  • Mixto-MT x Internacional — 03/04, 16h — CBF TV
  • Grêmio x Vitória — 03/04, 19h — NSports
  • Corinthians x Bragantino — 03/04, 21h — TV Brasil
  • Botafogo x Santos — 03/04, 21h — NSports

Classificação

  • Palmeiras — 12 pts | 5J | 4V | 1D | SG +9
  • Cruzeiro — 11 pts | 5J | 3V | 0D | SG +5
  • Flamengo — 11 pts | 5J | 3V | 0D | SG +5
  • Corinthians — 10 pts | 5J | 3V | 1D | SG +6
  • São Paulo — 10 pts | 5J | 3V | 1D | SG +4
  • Bahia — 9 pts | 5J | 3V | 2D | SG +1
  • Santos — 8 pts | 5J | 2V | 1D | SG +2
  • Fluminense — 8 pts | 5J | 2V | 1D | SG +1
  • Ferroviária — 8 pts | 5J | 2V | 1D | SG 0
  • Bragantino — 7 pts | 5J | 2V | 2D | SG +1
  • Internacional — 7 pts | 5J | 2V | 2D | SG +1
  • Mixto-MT — 5 pts | 5J | 1V | 2D | SG -3
  • Atlético-MG — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -1
  • Grêmio — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -2
  • Botafogo — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -3
  • Juventude — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -4
  • Vitória — 1 pt | 5J | 0V | 4D | SG -11
  • América-MG — 1 pt | 5J | 0V | 4D | SG -11
Botafogo e Santos se enfrentam na final do Brasileirão Feminino A2
Jogadoras de Botafogo e Santos se enfrentaram no Brasileirão A2 em 2025. (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

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