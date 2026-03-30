Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 6ª rodada

A sexta rodada do Brasileirão Feminino chega com confrontos diretos que podem mexer na parte de cima da tabela e também na briga por recuperação. O Palmeiras segue na liderança da competição, mas tem Cruzeiro e Flamengo na cola pelo topo da tabela.

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O destaque inicial fica para o duelo entre Atlético-MG e São Paulo, que abre a rodada em um teste importante para as mineiras diante de um dos elencos mais consistentes da competição. Mais tarde, a tradicional Ferroviária recebe o Cruzeiro, enquanto Palmeiras e Flamengo protagonizam um dos jogos mais aguardados da rodada, em Barueri.

A sequência da rodada mantém o nível alto de competitividade, com equipes buscando afirmação e regularidade. Fluminense encara o Juventude, enquanto o Bahia mede forças com o América-MG. Nos jogos finais, atenção para o confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, além de Botafogo contra Santos, que fecha a rodada com promessa de equilíbrio.

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6ª rodada do Brasileirão Feminino: onde assistir

Atlético-MG x São Paulo — 30/03, 19h — Sportv

Ferroviária x Cruzeiro — 30/03, 21h — TV Brasil

Palmeiras x Flamengo — 30/03, 21h30 — Sportv

Fluminense x Juventude — 01/04, 15h — CBF TV

Bahia x América-MG — 01/04, 19h — CBF TV

Mixto-MT x Internacional — 03/04, 16h — CBF TV

Grêmio x Vitória — 03/04, 19h — NSports

Corinthians x Bragantino — 03/04, 21h — TV Brasil

Botafogo x Santos — 03/04, 21h — NSports

Classificação

Palmeiras — 12 pts | 5J | 4V | 1D | SG +9

Cruzeiro — 11 pts | 5J | 3V | 0D | SG +5

Flamengo — 11 pts | 5J | 3V | 0D | SG +5

Corinthians — 10 pts | 5J | 3V | 1D | SG +6

São Paulo — 10 pts | 5J | 3V | 1D | SG +4

Bahia — 9 pts | 5J | 3V | 2D | SG +1

Santos — 8 pts | 5J | 2V | 1D | SG +2

Fluminense — 8 pts | 5J | 2V | 1D | SG +1

Ferroviária — 8 pts | 5J | 2V | 1D | SG 0

Bragantino — 7 pts | 5J | 2V | 2D | SG +1

Internacional — 7 pts | 5J | 2V | 2D | SG +1

Mixto-MT — 5 pts | 5J | 1V | 2D | SG -3

Atlético-MG — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -1

Grêmio — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -2

Botafogo — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -3

Juventude — 4 pts | 5J | 1V | 3D | SG -4

Vitória — 1 pt | 5J | 0V | 4D | SG -11

América-MG — 1 pt | 5J | 0V | 4D | SG -11